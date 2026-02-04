Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 04/02/2026
Cidades

Cidades recebem R$ 104,5 mi de repasse do ICMS em janeiro

Em relação ao mesmo mês de 2025, repasse foi 12,1% maior, conforme levantamento do Governo do Estado

04 fevereiro 2026 - 05h00Por Gabriel Vicco- Da Reportagem Local
- (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

As cidades do Alto Tietê receberam, em janeiro de 2026, um repasse de R$ 104,5 milhões do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O valor é 12,1% maior em relação ao mesmo mês do ano passado, quando a região recebeu R$ 93,2 milhões.

Todas as cidades receberam um valor maior em 2026 do que em 2025. Os dados são da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.

O maior repasse foi feito a Mogi das Cruzes, que recebeu R$ 28,9 milhões, um valor 9,5% maior que os R$ 26,3 milhões do ano passado. Suzano teve um repasse de R$ 27,2 milhões. O aumento foi de 12,5% em relação aos R$ 24,1 milhões repassados em janeiro de 2025.

O top-3 de maiores repasses é fechado por Itaquaquecetuba, que recebeu R$ 15,6 milhões em janeiro. No ano passado, o valor recebido pela cidade foi de R$ 13,5 milhões. O aumento foi de 14,8%.

Arujá aparece depois, com um repasse de R$ 11,7 milhões. A cidade recebeu R$ 10,2 milhões no ano passado, o que representa uma diferença de 15,1% de um período para o outro.

Ferraz de Vasconcelos recebeu um repasse de R$ 6,2 milhões e teve um aumento de 9,8% em relação aos R$ 5,7 milhões do ano passado. Em Poá, o repasse foi de R$ 4,7 milhões. No ano passado, a cidade recebeu R$ 4,4 milhões, uma diferença de 7%

Guararema recebeu um valor de R$ 3,7 milhões, 14,8% maior do que os R$ 3,2 milhões do ano passado. Santa Isabel teve uma diferença de 13,6% e viu seu repasse sair de R$ 2,9 milhões em 2025 para R$ 3,3 milhões em 2026.

Biritiba Mirim fica em penúltimo, tendo recebido um repasse de R$ 1,6 milhão em janeiro deste ano. No ano passado, o valor foi de R$ 1,4 milhão. A diferença é de 13%.

Salesópolis fecha a lista com o menor repasse entre as cidades do Alto Tietê. Apesar disso, teve a maior variação: 22,6% de um período para o outro. Neste ano, a cidade recebeu R$ 1,3 milhão e, no ano passado, recebeu R$ 1 milhão.

 

Deixe seu Comentário

