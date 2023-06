Cineteatro define programação de filmes para o mês de junho

A Secretaria de Cultura de Suzano definiu a programação de filmes para este mês que serão exibidos no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 - Centro). As sessões do novo cronograma começam nesta terça-feira (06/01) e são gratuitas para toda a população. O planejamento tem início com a realização do cineclube “Saci Club”, às 19 horas, que é um encontro com a proposta de reunir produtores de cinema e cinéfilos para debater filmes realizados à margem das grandes indústrias e investigar a criação destas obras para enriquecer as produções locais. O cineclube ainda acontece na semana seguinte, na terça-feira (13/06), às 19 horas. Um dia depois, às 14 horas, será exibida a mostra “Brasil Animado” e o filme “Garoto Cósmico”, que conta a história de Cósmico, Luna e Maninho, três crianças de um mundo futurista, onde as vidas são totalmente programadas.

Mais tarde, às 19 horas, ocorre a apresentação da exposição “Brasilidades”, além do longa “Reflexões de um Liquidificador”, que traz a história da dona de casa Elvira em uma fase difícil devido à falência de sua pequena lanchonete, onde vendia sucos e vitaminas com o marido. O “Brasil Animado” será reapresentado na quarta-feira (14/06), às 14 horas, além da exibição do filme "O Menino e o Mundo” que aborda a vivência de um menino que mora com os pais em uma pequena cidade do campo. Diante da falta de trabalho, um dia ele vê o pai partindo para a cidade grande e as fases que se seguem são tristes e de memórias confusas para o garoto, até ele decidir fazer as malas e descobrir um novo mundo. Logo na sequência, às 19 horas é a vez da reapresentação da mostra “Brasilidades” e da exibição do filme “Além do Homem”. O cineclube “Saci Clube” também ocorrerá em outras duas oportunidades no mês, nos dias 20 e 27, às 19 horas. Já a exposição “Brasil Animado” terá outros dois encontros, no dia 21, às 14 horas, com a apresentação do filme “Minhocas” e no dia 28 com a exibição de “Rio”, um filme norte-americano produzido pela 20th Century Fox Animation, dirigido pelo cineasta brasileiro Carlos Saldanha.

A mostra “Brasilidades” ocorrerá novamente às 19 horas em 21 de junho, junto com o filme “Carandiru”. Já no dia 28, no mesmo horário, a atividade também será realizada e encerra o cronograma do mês com uma sessão do filme “O Auto da Compadecida”.

De acordo com o prefeito em exercício e secretário municipal de cultura, Walmir Pinto, as atividades foram pensadas com o objetivo de valorizar o cinema e artistas nacionais.