Clínica da Mulher completa 2 anos com 8 mil consultas em Suzano

A Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, localizada no Parque Santa Rosa, completou dois anos de funcionamento nesta quinta-feira (29/01) registrando 8.025 consultas médicas e 12.147 procedimentos realizados. Os dados demonstram o avanço da assistência especializada ao público feminino, com 3.327 consultas e 4.285 procedimentos em 2024, além de 4.698 consultas e 7.862 procedimentos promovidos em 2025.

O serviço se consolidou como um dos principais equipamentos da rede municipal voltados à saúde da mulher. Instalada na rua Kazuo Kajiwara, 91, a unidade foi criada sob gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi para atender mulheres encaminhadas pelos postos de saúde, garantindo suporte em casos que exigem acompanhamento diferenciado, exames complementares e cuidados multiprofissionais. O espaço atua especialmente no suporte a gestantes de alto risco, no planejamento familiar e no atendimento humanizado a mulheres vítimas de violência, integrando assistência clínica, psicossocial e preventiva.

Entre os principais atendimentos ofertados estão consultas de pré-natal de alto risco, acompanhamento de puerpério de alto risco, ginecologia para casos referenciados, além de atendimento psicossocial voltado ao planejamento familiar. A clínica também disponibiliza nutricionista para gestantes de alto risco.

No campo dos procedimentos, a unidade realiza ultrassonografias, eletrocardiogramas, cardiotocografia, teste rápido para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), coleta de papanicolau, além de inserção e retirada de Implanon e de Dispositivo Intrauterino (DIU). A clínica ainda oferece acupuntura, auriculoterapia e práticas corporais, ampliando a abordagem terapêutica com as pacientes. De acordo com o diretor de Especialidades da Secretaria de Saúde, André Moraes, os números refletem o impacto direto do serviço na rede pública. “A Clínica da Mulher se tornou um pilar fundamental da nossa atenção especializada.

Esses mais de oito mil atendimentos médicos e mais de doze mil procedimentos representam cuidado, prevenção e acolhimento para milhares de mulheres. É um equipamento que fortalece a rede básica, reduz filas e garante que casos mais delicados recebam acompanhamento adequado e humanizado”, afirmou.

A estrutura da unidade segue a mesma desde a inauguração, sem mudanças físicas no prédio, mas com organização consolidada das equipes e fluxos de atendimento. Atualmente, a clínica conta com 15 profissionais, sendo três médicos, duas enfermeiras, duas técnicas/auxiliares de enfermagem, um auxiliar de serviços gerais, três auxiliares administrativos, uma nutricionista, uma psicóloga, uma assistente social e um psicólogo acupunturista.

A construção do equipamento recebeu um investimento de R$ 235.289,14 do Tesouro Nacional para realizar atendimentos via regulação de vagas, tendo como principal objetivo reduzir a demanda de pacientes em outros serviços de saúde do município. A Clínica da Mulher mantém a lógica de que consultas ginecológicas de rotina continuam sendo feitas nos postos, enquanto a unidade especializada assume os casos que necessitam de exames específicos ou acompanhamento diferenciado.

Para o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, a estratégia tem contribuído para maior resolutividade da rede e melhor organização do fluxo de pacientes. “Quando direcionamos cada paciente para o serviço adequado, conseguimos dar mais agilidade aos atendimentos, evitar sobrecarga nas unidades básicas e garantir que a mulher receba o cuidado certo, no tempo certo e com a equipe preparada para cada situação. A Clínica da Mulher tem cumprido muito bem esse papel em nossa rede”, avaliou o chefe da pasta.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou que a unidade é resultado de um trabalho planejado para fortalecer a saúde da mulher no município e dar suporte aos casos de maior complexidade. “A Clínica da Mulher mostra como um projeto iniciado na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi teve continuidade, estrutura e compromisso com as pessoas, garantindo atendimento especializado, humanizado e cada vez mais organizado para as mulheres de Suzano”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.

