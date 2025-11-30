Compromisso com Plano Diretor: Cidades da região somam 15 obras e 3 programas de destaque

As cidades do Alto Tietê, com Planos Diretores vigentes, revisados ou em atualização, somam atualmente 15 obras e três programas de destaque. A região tem priorizado o desenvolvimento urbano e a mobilidade, com todas as prefeituras executando obras de infraestrutura e reurbanização previstas em seus Planos Diretores.

Em Suzano, o Plano Diretor está atualizado e segue com a fase de implementação das ações discutidas naquele ano com todos os setores sociais. Segundo a Prefeitura, entre as propostas que estão sendo colocadas em prática estão o “Suzano do Amanhã+5”, realizado em agosto de 2023, que, entre outras ideias, busca trazer o conceito de “Cidade em 15 minutos”. Esse conceito foi adotado como meta da Prefeitura de Paris para otimizar a experiência do cidadão e facilitar o acesso a bens e serviços em um raio de atuação limitado, por meio das melhorias na infraestrutura viária e revitalização das áreas urbanas com foco no impulsionamento do comércio.

Além disso, há o programa “Bairros + Completos”, que visa mudar a realidade urbana, ambiental e social da cidade, e o “Suzano Mais Praças”, que busca construir 32 novas praças. A revisão do documento, assim como aponta seu artigo 3º, deve ser feita a cada dez anos.

Mogi das Cruzes também está dentro da validade, com seu Plano Diretor sendo de 2019. Entre as obras do plano que estão em andamento, destacam-se a construção do Corredor Nordeste, que está com 73% de obras concluídas, e a duplicação da avenida Pedro Romero, realizada pela iniciativa privada como mitigação. As duas obras fazem parte do Anel Viário de Mogi das Cruzes, que faz parte das diretrizes do Plano Diretor.

Além disso, a Prefeitura de Mogi das Cruzes informou que está finalizando os trâmites para a abertura da licitação da Avenida Parque 1, que ligará a avenida Francisco Rodrigues Filho às avenidas Antonio de Almeida e Prefeito Waldemar Costa Filho. A nova via também segue as diretrizes do Plano Diretor, por melhorar a circulação na Região Leste, o principal polo de crescimento do município.

O Plano Diretor de Itaquaquecetuba foi aprovado em dezembro de 2024, e segundo a administração, desde então o município vem sendo planejado para tornar-se mais resiliente, acolhedor e ambientalmente responsável. Entre os avanços, destaca-se o fortalecimento da capacidade logística, o planejamento territorial voltado a reduzir deslocamentos, além da promoção da sustentabilidade nas construções e no desenvolvimento urbano.

Há obras de pavimentação em andamento nas ruas João Aranha, Nova Jerusalém, acesso a Jerusalém, Adélia, Cláudia e Soraia, no Jardim Canaã. Os trabalhos também ocorrem na rua Piauí, na Vila Miranda, além da estrada do Corredor e da estrada do Ribeiro.

Também estão em execução as obras da pista de pump track na praça esportiva do Scaffid e a quadra da Vila Japão. Até dezembro, a população deve receber importantes entregas que reforçam o compromisso da gestão com a cidade, como os campos de futebol do Jardim Patrícia e do Jardim Odete, além da base comunitária da GCM no Monte Belo.

