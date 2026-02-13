CPTM terá alteração na circulação no fim de semana de 14 e 15 de fevereiro

Os passageiros que utilizam as linhas da CPTM devem ficar atentos às mudanças operacionais que serão realizadas neste sábado (14) e domingo (15), para a execução de obras de manutenção, melhorias e modernização ao longo da via férrea.

Sábado (14)

Linha 12-Safira:

– Das 21h até o fim da operação, os trens circularão em via única entre as estações Calmon Viana (plataforma 4) e Aracaré (plataforma 2) para a equipe de manutenção realizar pintura da passarela da região.

– Das 23h30 até o fim da operação, a circulação de trens também ficará em via única entre as estações Jardim Romano (plataforma 2) e Eng. Manoel Feio (plataforma 2) para a continuação da pintura da passarela e manutenção de equipamento de via (AMV).

Domingo (15)

Linha 11-Coral:

– Das 21h até o fim da operação, os trens irão circular em via única na Estação da Luz (plataforma 3) para a realização de serviço de restauração entre as estações Luz e Brás.

Serviço Expresso Aeroporto:

– O intervalo do Expresso Aeroporto será de 1h durante toda a operação. Além disso, das 21h às 24h, os trens chegam e partem da plataforma 8 da estação do Brás, devido à restauração da torre da Estação da Luz.

Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,5 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 69,5 mil km, ou 1,74 volta em torno da Terra, em 1.895 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 199 km de extensão, dos quais 99 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.