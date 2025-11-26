Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 26 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 26/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Desenvolvimento Econômico atende 21 mulheres em plantão do Banco do Povo

Trabalho voltado às empreendedoras de Suzano pode disponibilizar até R$ 21 mil em linha de crédito com taxa de juros a partir de 0,35% ao mês

26 novembro 2025 - 22h00Por de Suzano
Desenvolvimento Econômico atende 21 mulheres em plantão do Banco do PovoDesenvolvimento Econômico atende 21 mulheres em plantão do Banco do Povo - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego atendeu 21 mulheres empreendedoras durante o plantão especial que foi organizado na última quarta-feira (19/11), nas duas unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus), para garantir que os serviços do Banco do Povo Paulista possam alavancar os negócios conduzidos por elas na cidade.

Durante a atividade, compareceram microempresárias que atuam em diferentes segmentos de atividade, incluindo ferragens, confeitaria, vestuário, acessórios, adega, fabricação de velas e ótica.

Na ação, elas foram orientadas sobre as formas que podem receber suporte financeiro e técnico para seus pequenos negócios. A linha disponibiliza crédito de até R$ 21 mil, taxa de juros a partir de 0,35% ao mês e parcelamento em até 36 vezes, com até três meses de carência.

Conforme foi esclarecido, para que sejam formalizados os contratos relacionados ao suporte financeiro desta linha, chamada “Empreenda Mulher”, é necessário apresentar documentos pessoais e da empresa, concluir o curso obrigatório desenvolvido em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), de 12 horas, e ter aval da agente de crédito, que precisa realizar a visita de constatação da atividade.

Além disso, as interessadas precisam comprovar que não têm restrições cadastrais no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades (Cadin Estadual) ou Serasa. Também é preciso comprovar que a atividade produtiva é desenvolvida no município de Suzano. Somente após a conclusão dessas etapas, o processo é enviado para análise.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, afirmou que essa linha do Banco do Povo tem um impacto importante na cidade. “Apoiar o empreendedorismo feminino é uma das prioridades da nossa gestão. Ao fortalecermos o negócio liderado por mulheres, estamos garantindo não apenas a sustentabilidade das famílias, mas também impulsionando a nossa economia local de forma significativa”, declarou o titular da pasta.

O público interessado consegue obter mais informações sobre essa linha de crédito no Centrus da avenida Paulo Portela, 210, na região central, ou na unidade da região norte, instalada dentro da área do Supermercado Nagumo (avenida Francisco Marengo, 2301 – Jardim Dona Benta), entre 8 e 17 horas. Outros esclarecimentos também são feitos pelos telefones (11) 4744-6778 (centro) e (11) 4934-5490 (região norte).

Deixe seu Comentário

Leia Também

'Ilumina Suzano' promove 898 atendimentos em 143 bairros em outubro
Cidades

'Ilumina Suzano' promove 898 atendimentos em 143 bairros em outubro

Secretaria de Administração de Suzano anuncia concurso público para 41 funções em audiência
Cidades

Secretaria de Administração de Suzano anuncia concurso público para 41 funções em audiência

Novembro Azul: além do cuidado com o corpo, psicóloga reforça a importância da saúde mental
Cidades

Novembro Azul: além do cuidado com o corpo, psicóloga reforça a importância da saúde mental

Indústria de transformação movimentará cerca de R$ 207 milhões com pagamento do 13&ordm;
Cidades

Indústria de transformação movimentará cerca de R$ 207 milhões com pagamento do 13º

Suzano é finalista em duas categorias do 2&ordm; Prêmio Inova Educação
Cidades

Suzano é finalista em duas categorias do 2º Prêmio Inova Educação

Cultura alcança 164 mil pessoas e contempla mais de 3,2 mil artistas ao longo de 2025
Cidades

Cultura alcança 164 mil pessoas e contempla mais de 3,2 mil artistas ao longo de 2025