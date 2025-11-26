Desenvolvimento Econômico atende 21 mulheres em plantão do Banco do Povo

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego atendeu 21 mulheres empreendedoras durante o plantão especial que foi organizado na última quarta-feira (19/11), nas duas unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus), para garantir que os serviços do Banco do Povo Paulista possam alavancar os negócios conduzidos por elas na cidade.

Durante a atividade, compareceram microempresárias que atuam em diferentes segmentos de atividade, incluindo ferragens, confeitaria, vestuário, acessórios, adega, fabricação de velas e ótica.

Na ação, elas foram orientadas sobre as formas que podem receber suporte financeiro e técnico para seus pequenos negócios. A linha disponibiliza crédito de até R$ 21 mil, taxa de juros a partir de 0,35% ao mês e parcelamento em até 36 vezes, com até três meses de carência.

Conforme foi esclarecido, para que sejam formalizados os contratos relacionados ao suporte financeiro desta linha, chamada “Empreenda Mulher”, é necessário apresentar documentos pessoais e da empresa, concluir o curso obrigatório desenvolvido em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), de 12 horas, e ter aval da agente de crédito, que precisa realizar a visita de constatação da atividade.

Além disso, as interessadas precisam comprovar que não têm restrições cadastrais no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades (Cadin Estadual) ou Serasa. Também é preciso comprovar que a atividade produtiva é desenvolvida no município de Suzano. Somente após a conclusão dessas etapas, o processo é enviado para análise.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, afirmou que essa linha do Banco do Povo tem um impacto importante na cidade. “Apoiar o empreendedorismo feminino é uma das prioridades da nossa gestão. Ao fortalecermos o negócio liderado por mulheres, estamos garantindo não apenas a sustentabilidade das famílias, mas também impulsionando a nossa economia local de forma significativa”, declarou o titular da pasta.

O público interessado consegue obter mais informações sobre essa linha de crédito no Centrus da avenida Paulo Portela, 210, na região central, ou na unidade da região norte, instalada dentro da área do Supermercado Nagumo (avenida Francisco Marengo, 2301 – Jardim Dona Benta), entre 8 e 17 horas. Outros esclarecimentos também são feitos pelos telefones (11) 4744-6778 (centro) e (11) 4934-5490 (região norte).