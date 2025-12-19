Desenvolvimento Econômico garante 73 mil atendimentos ao público em 2025

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano encerrou 2025 com um balanço positivo das ações realizadas ao longo do ano, registrando 73.348 atendimentos prestados à população nas duas unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus). Os números refletem o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao atendimento ao cidadão, à geração de emprego e renda e ao estímulo às atividades econômicas, consolidando os equipamentos como importantes pontos de apoio aos serviços oferecidos pela administração municipal.

A pasta ainda atuou para fomentar o turismo, garantindo o título de Município de Interesse Turístico (MIT) para Suzano, e desenvolver a agricultura, com o aumento de recursos para os produtores locais. Neste período, o artesanato foi incentivado com a chegada das feiras em novos pontos, e o trabalho junto aos empresários locais continuou avançando com as atividades organizadas para estreitar a parceria.

Vale destacar que a maior concentração de serviços realizados ao longo do ano foi desenvolvida no Centrus da avenida Paulo Portela, no Jardim Paulista, onde foram contabilizados 62.274 atendimentos, incluindo 55.242 demandas relacionadas ao protocolo, ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari), às obras, à Vigilância Sanitária e ao Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Neste endereço, ainda foram promovidos atendimentos voltados à geração de emprego. Em relação a isso, foi dado suporte para o projeto “Suzano Mais Emprego”, sendo recebidos, ainda, 382 munícipes no Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal; 26 no Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI); 3.264 no Ponto de Atendimento ao Trabalhador (PAT); e 3.440 no posto dedicado ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Artesanato e turismo

Os setores de Artesanato e Turismo ganharam um impulso ainda maior na cidade. Suzano foi contemplado com o título de MIT pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e começou a atualizar o Plano Diretor de Turismo por meio de uma parceria com a Universidade de São Paulo (USP), além de ter lançado a Rota do Yakisoba.

Por outro lado, a pasta certificou 75 novos artesãos nesse ano, que passaram a integrar o conjunto dos 380 profissionais ativos deste segmento que são cadastrados pelo município. Para eles, foram organizados eventos alusivos ao Dia do Artesão, no Suzano Shopping, e ao Dia das Mães, no Glicério Boulevard e no Suzano Shopping. Também foram promovidas quase cem feiras no Parque Municipal Max Feffer.

Agricultura

Neste ano, a secretaria deu especial atenção aos produtores locais pelo aporte de recursos, pela aproximação por meio de mais reuniões em Palmeiras e pelo anúncio de aumento dos valores relacionados aos programas de aquisição de alimentos tanto do governo federal quanto do município, que serão potencializados no próximo ano com as emendas parlamentares.

Neste ano, a pasta direcionou R$ 400 mil aos agricultores, no contexto do Banco de Alimentos, para que a produção também atendesse às famílias em situação de vulnerabilidade social por meio das entidades sociais. E para o ano que vem, este valor alcançará R$ 1 milhão, com o aumento da verba municipal de R$ 100 mil para R$ 200 mil; o aumento da verba federal de R$ 300 mil para R$ 500 mil, além do incremento de R$ 300 mil em emendas dos vereadores de Suzano.

Para 2026, a participação dos agricultores no fornecimento de alimentos da merenda escolar também saltará de 30% para 45%, conforme foi anunciado na primeira quinzena deste mês de dezembro.

Empresários

No mês de novembro, a secretaria organizou duas atividades que reforçam a parceria com o empresariado local, que atua junto à pasta para o desenvolvimento econômico da cidade.

O primeiro deles foi o “5º Encontro Empresarial de Suzano”, evento que reuniu mais de 300 pessoas, entre empresários, autoridades e representantes de instituições no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, no centro. Organizado em parceria com a Associação Comercial e Empresarial (ACE) da cidade, o encontro teve como principal objetivo estreitar o diálogo com o setor produtivo e reforçar o compromisso do município com o crescimento econômico sustentável.

O segundo foi a posse dos 28 membros do 1º Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade durante cerimônia realizada na sede da ACE, no centro. A atividade marcou o início do mandato para o biênio 2025-2027, reunindo 14 integrantes do Poder Público e outros 14 da sociedade civil, entre titulares e suplentes.

Um dos principais objetivos da gestão, por meio desse conselho, será garantir a criação da Comissão Intersetorial da Cadeia Produtiva Local (CPL), estratégica para diagnosticar e fortalecer setores econômicos já existentes na cidade e identificar oportunidades para novos empreendimentos.

O secretário Mauro Vaz afirmou que a pasta realizou um trabalho abrangente, que contribuiu com os atendimentos à população e para as ações destinadas ao desenvolvimento da cidade. “Por meio dos Centrus, pudemos dar o suporte para a população quanto aos diversos serviços oferecidos pela administração municipal. Ainda avançamos muito neste ano para fortalecer as atividades econômicas da cidade com ações para agricultura, turismo e artesanato, projetando o crescimento de Suzano para os próximos anos”, declarou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi destacou que este foi um ano de conquistas para a pasta. “Recebemos o título de MIT, conquistamos mais recursos para os agricultores, conseguimos organizar novas feiras de artesanato, como no Suzano Shopping, e fortalecemos a parceria com os empresários. Temos que celebrar o momento atual da nossa cidade e as perspectivas de futuro, com os investimentos que estão chegando, para fomentar nossas atividades econômicas e garantir mais geração de emprego. A cidade cresce a cada dia e estamos promovendo oportunidades para todos”, ressaltou o chefe do Poder Executivo municipal.