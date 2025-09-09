Desenvolvimento Econômico inicia avaliação dos 91 artesãos que buscam credenciamento

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego iniciou nesta segunda-feira (08/09) a avaliação dos 91 artesãos que agendaram teste de aptidão para buscarem credenciamento da Prefeitura de Suzano.

As provas práticas, que acontecerão até sexta-feira da próxima semana (19/09), estão sendo realizadas no Centro Unificado de Serviços (Centrus) da avenida Paulo Portela, 210, no centro.

Todos os candidatos cadastrados nesse processo deverão apresentar RG, CPF, comprovante de endereço e duas fotos 3x4 no dia e horário que ficou definido. Os munícipes que se inscreveram serão recebidos entre 9 e 16 horas.

A Comissão de Promoção de Artesanato da pasta, que é responsável por essa análise, está verificando se as técnicas adotadas para a elaboração das peças estão de acordo com a Base Conceitual do Artesanato Paulista. No momento da prova, cada um terá cerca de uma hora para mostrar suas habilidades e comprovar que sabe confeccionar a arte que pretende comercializar nos eventos.

Os que forem aprovados e atenderem às especificações desta chamada receberão a Carteira Municipal do Artesão, com o prazo de validade de dois anos a partir da data de cadastro. Assim, poderão participar de seletivas para cursos e outras ações da política de promoção do artesanato, incluindo feiras no município de Suzano e até mesmo em outras cidades do Estado de São Paulo.

Para a coordenadora de Artesanato de Suzano, Vanessa Cury, essa iniciativa é fundamental para valorizar e formalizar o trabalho desses profissionais. “A Carteira Municipal do Artesão não só legitima o ofício dos artesãos como também abre portas para diversas oportunidades nos eventos que são organizados. Estamos comprometidos em apoiar e fortalecer o setor de artesanato, promovendo uma economia criativa e sustentável em Suzano”, destacou Vanessa.

Já para o secretário Mauro Vaz, a medida é um passo importante na estratégia de desenvolvimento econômico do município. “Ao credenciar os artesãos, fornecemos a eles as condições devidas para que possam mostrar e comercializar seus produtos. Assim, incentivamos a cultura local, promovemos o empreendedorismo, garantimos mais emprego e renda no município, ampliamos as perspectivas desses profissionais e reforçamos a identidade suzanense”, declarou o titular da pasta.