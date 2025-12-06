Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 06 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 06/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Desenvolvimento Econômico realiza 1º Encontro do PMAA na Vila Ipelândia

Reunião terá agricultores, entidades e famílias beneficiadas pelo programa e homenageará vereadores que contribuíram com recursos

06 dezembro 2025 - 16h11Por de Suzano
Desenvolvimento Econômico realiza 1º Encontro do PMAA na Vila IpelândiaDesenvolvimento Econômico realiza 1º Encontro do PMAA na Vila Ipelândia - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego promoverá nesta segunda-feira (08/12) o 1º Encontro do Programa Municipal de Aquisição de Alimentos (PMAA). A atividade acontecerá às 15 horas na Associação Cultural Fukuhaku, localizada na estrada Keida Harada, 21, no bairro Vila Ipelândia, e reunirá produtores locais, representantes de entidades assistenciais e famílias beneficiadas para fortalecer o diálogo entre todos os envolvidos na cadeia de produção e distribuição de alimentos no município.

O encontro marca um passo importante para a consolidação do PMAA, que tem ampliado sua atuação e fortalecido a agricultura familiar suzanense nos últimos anos. Durante a reunião, serão apresentados os investimentos previstos para 2026, além de um balanço das ações já executadas. O evento também abrirá espaço para a discussão das emendas impositivas destinadas ao programa, fundamentais para ampliar a compra de alimentos diretamente dos agricultores e garantir a oferta de produtos frescos a famílias em situação de vulnerabilidade.

Além da apresentação técnica e do debate com o público, o 1º Encontro do PMAA contará com uma homenagem especial aos 13 vereadores que contribuíram neste ano com um total de R$ 300 mil em emendas impositivas para o fortalecimento do programa. Os recursos possibilitam a aquisição de produtos da agricultura local, incentivando a produção e garantindo mais segurança alimentar às famílias atendidas.

O PMAA foi instituído pela lei federal 5.435, de 12 de abril de 2023, e regulamentado pelo decreto 9.924 de 19 de maio de 2023, com o objetivo de promover o acesso à alimentação em quantidade, qualidade e regularidade necessárias às pessoas em risco de insegurança alimentar e nutricional, sob a perspectiva do direito humano à alimentação adequada e saudável.

O instrumento também tem como finalidade incentivar a valorização e o consumo dos alimentos produzidos pela agricultura familiar, urbana e periurbana sustentável, promovendo a sua inclusão econômica e social, com fomento ao processamento de alimentos, à agroindustrialização e à geração de renda.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, a proposta do evento é aproximar todos os atores envolvidos no processo. “Queremos que estejam presentes os agricultores, as entidades que recebem essa alimentação produzida por eles e também os representantes das famílias que são beneficiadas no final. O encontro é para esses três grupos, que fazem o PMAA acontecer e que precisam estar juntos no planejamento das próximas etapas”, destacou.

Mauro Vaz também ressaltou a importância do reconhecimento aos parlamentares que destinaram recursos à iniciativa. “Vamos homenagear 13 vereadores que contribuíram com R$ 300 mil em emendas impositivas para incentivar o agricultor na produção e na garantia de compra. Esses investimentos são essenciais para o fortalecimento da economia local e para o atendimento das famílias que dependem do programa”, afirmou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Max Feffer recebe edição especial do projeto 'Samba no Parque' neste domingo
Cidades

Max Feffer recebe edição especial do projeto 'Samba no Parque' neste domingo

Proposta prevê incentivo à agricultura com produtores atendendo a merenda escolar
Cidades

Proposta prevê incentivo à agricultura com produtores atendendo a merenda escolar

'Natal da Alegria' com Papai Noel, apresentações musicais e acender de luzes atrai 4 mil pessoas
Cidades

'Natal da Alegria' com Papai Noel, apresentações musicais e acender de luzes atrai 4 mil pessoas

Saúde inicia vacinação para gestantes contra bronquiolite em recém-nascidos neste sábado
Cidades

Saúde inicia vacinação para gestantes contra bronquiolite em recém-nascidos neste sábado

Sexta edição do 'Mega Natal Artesanal' começa nesta segunda-feira
Cidades

Sexta edição do 'Mega Natal Artesanal' começa nesta segunda-feira

Câmara homenageia Profissionais do Ano de 2025 em sessão nesta sexta
Homenagem

Câmara homenageia Profissionais do Ano de 2025 em sessão nesta sexta