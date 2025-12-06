Desenvolvimento Econômico realiza 1º Encontro do PMAA na Vila Ipelândia

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego promoverá nesta segunda-feira (08/12) o 1º Encontro do Programa Municipal de Aquisição de Alimentos (PMAA). A atividade acontecerá às 15 horas na Associação Cultural Fukuhaku, localizada na estrada Keida Harada, 21, no bairro Vila Ipelândia, e reunirá produtores locais, representantes de entidades assistenciais e famílias beneficiadas para fortalecer o diálogo entre todos os envolvidos na cadeia de produção e distribuição de alimentos no município.

O encontro marca um passo importante para a consolidação do PMAA, que tem ampliado sua atuação e fortalecido a agricultura familiar suzanense nos últimos anos. Durante a reunião, serão apresentados os investimentos previstos para 2026, além de um balanço das ações já executadas. O evento também abrirá espaço para a discussão das emendas impositivas destinadas ao programa, fundamentais para ampliar a compra de alimentos diretamente dos agricultores e garantir a oferta de produtos frescos a famílias em situação de vulnerabilidade.

Além da apresentação técnica e do debate com o público, o 1º Encontro do PMAA contará com uma homenagem especial aos 13 vereadores que contribuíram neste ano com um total de R$ 300 mil em emendas impositivas para o fortalecimento do programa. Os recursos possibilitam a aquisição de produtos da agricultura local, incentivando a produção e garantindo mais segurança alimentar às famílias atendidas.

O PMAA foi instituído pela lei federal 5.435, de 12 de abril de 2023, e regulamentado pelo decreto 9.924 de 19 de maio de 2023, com o objetivo de promover o acesso à alimentação em quantidade, qualidade e regularidade necessárias às pessoas em risco de insegurança alimentar e nutricional, sob a perspectiva do direito humano à alimentação adequada e saudável.

O instrumento também tem como finalidade incentivar a valorização e o consumo dos alimentos produzidos pela agricultura familiar, urbana e periurbana sustentável, promovendo a sua inclusão econômica e social, com fomento ao processamento de alimentos, à agroindustrialização e à geração de renda.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, a proposta do evento é aproximar todos os atores envolvidos no processo. “Queremos que estejam presentes os agricultores, as entidades que recebem essa alimentação produzida por eles e também os representantes das famílias que são beneficiadas no final. O encontro é para esses três grupos, que fazem o PMAA acontecer e que precisam estar juntos no planejamento das próximas etapas”, destacou.

Mauro Vaz também ressaltou a importância do reconhecimento aos parlamentares que destinaram recursos à iniciativa. “Vamos homenagear 13 vereadores que contribuíram com R$ 300 mil em emendas impositivas para incentivar o agricultor na produção e na garantia de compra. Esses investimentos são essenciais para o fortalecimento da economia local e para o atendimento das famílias que dependem do programa”, afirmou.