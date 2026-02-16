Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cultura

Desfile de Carnaval reúne mais de 7 mil pessoas em Ferraz de Vasconcelos

Foliões lotaram a avenida para acompanhar o retorno do desfile de rua após 13 anos

16 fevereiro 2026 - 10h58
- (Foto: Camille Melo - Secomfv )

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos promoveu, no último sábado (14), a retomada do tradicional desfile de Carnaval de rua, reunindo cerca de 7 mil pessoas, segundo a Secretaria de Cultura e Turismo, ao longo da Avenida Godofredo Osório Novaes. O evento marcou o retorno da festa popular após 13 anos, proporcionando momentos de alegria, cultura e lazer para famílias e visitantes.

Durante toda a programação, o público acompanhou as apresentações das seis escolas de samba que desfilaram na avenida, levando cores, música e animação ao público presente, celebrando a cultura carnavalesca local. 

A primeira escola de samba a entrar na avenida foi a “Impacto Real” com cerca de 200 componentes trazendo um enredo em homenagem à jogadora de futebol ferrazense, Vitória Yaya. A segunda escola, Unidos de Bamba-Querê, abrilhantou o evento com o enredo “Amazonas, Deusas da Vida, Guerreiras do Samba, Filhas do Vento” e 150 componentes. A Unidos do Morro da Nove de Julho, a escola mais antiga da cidade, trouxe como tema a cultura nordestina e desfilou com 150 componentes. A quarta escola a se apresentar foi a Oficina do Samba, que chegou com tudo com um enredo sobre a valorização e proteção das nossas crianças, dois carros alegóricos e 400 componentes. O Raízes entregou tudo com lindas passistas e 150 componentes. Fechando a noite com chave de ouro, foi a vez da Unidos da Vila Corrêa, com um enredo em homenagem à Secretaria de Cultura e 150 componentes.

“Retomar o desfile de Carnaval após tantos anos é um momento histórico para a cidade. Trabalhamos para oferecer uma festa organizada, segura, que valoriza a cultura local e os talentos das nossas escolas de samba”, destacou a prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale.

Os foliões também puderam aproveitar uma edição especial da feira gastronômica, com diversas opções de comidas típicas, fortalecendo o comércio local e ampliando as atrações do evento.

A segurança foi outro destaque da noite: a festa transcorreu tranquilamente sem registro de ocorrências, garantindo um ambiente seguro para todos os participantes.

A Secretaria de Cultura e Turismo, Ana Rosa Augusto, agradeceu às famílias participantes do evento e ressaltou a importância da valorização de eventos culturais na cidade: “Emocionante ver as famílias novamente reunidas na avenida celebrando essa tradição tão importante para Ferraz. Nosso objetivo é fortalecer cada vez mais os eventos culturais, promovendo lazer, geração de renda e valorização da nossa comunidade”, destacou.

