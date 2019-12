Ecoponto da Marginal do Una será aberto até o final de janeiro

O futuro Ecoponto da avenida Governador Mário Covas Júnior, a Marginal do Una, da Vila Figueira, será entregue até o final de janeiro. Este foi o prazo estipulado pela Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, responsável pela gestão do local, em parceria com as transportadoras de resíduos. A construção do local está em fase final e contará com uma rampa para o descarte direto em caçambas.

De acordo com o secretário Edson Gianuzzi, no momento, a pasta desenvolve a logística do transporte dos materiais recebidos no espaço junto às empresas. “Em relação à parte física, faltam apenas alguns detalhes. Além de receber os materiais da população, o Ecoponto da Marginal do Una também abrigará projetos socioambientais com os catadores recicláveis”, contou.

Assim que for aberto, o local receberá materiais recicláveis domésticos, objetos volumosos, pneus, resíduos de jardinagem, madeira, latas de tinta vazias, pilhas e baterias, óleo de cozinha e eletroeletrônicos. O espaço não aceitará lixo comum e hospitalar, animais mortos, tintas, óleos, resinas, amianto, lâmpadas e entulhos. O horário de funcionamento será das 8h30 às 16h30.

Na última quinta-feira (19), o prefeito Rodrigo Ashiuchi, realizou uma vistoria na obra ao lado de Gianuzzi e da diretora de Meio Ambiente, Solange Wuo. “É mais um equipamento que auxiliará a população com o descarte de resíduos de forma correta, incentivando a reciclagem e promovendo uma maior consciência e preservação ambiental”, ressaltou o chefe do Executivo.

O Ecoponto está instalado na esquina da Marginal do Una com a rua Afonso Nícola Redondo, na Vila Figueira. O espaço tem capacidade para receber volumes de até um metro cúbico de materiais por pessoa. A empresa responsável pela obra é AFR Pavimentação e Construção. O valor investido é de R$ 15.363,92.