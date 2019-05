Eleição para conselheiros tutelares tem 42 candidatos em Suzano

A eleição para novos membros dos dois Conselhos Tutelares de Suzano tem 42 candidatos inscritos. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, que ainda ressaltou que os novos conselheiros serão escolhidos por voto popular. A eleição está prevista para acontecer dia 6 de outubro (domingo).

Ao total, dez conselheiros serão escolhidos para atuar nas duas unidades até 2024. A votação é por voto direito. A campanha eleitoral estará liberada entre os dias 1º de setembro e 4 de outubro. Atualmente, a conselheira Jaqueline Esteves Francisco assume o posto de presidente no 1º Conselho Tutelar e o conselheiro João Andrade de Souza Junior segue como presidente na 2ª unidade. Vale ressaltar que o salário oferecido é R$ 4.339.

As inscrições foram finalizadas no dia 3 de maio. Todos os candidatos inscritos devem apresentar idade superior a 21 anos, ter ensino médio completo, residir em Suzano há mais de dois anos, não apresentar impedimentos junto à Justiça Eleitoral e ao Poder Judiciário, não ocupar qualquer cargo público municipal, estadual ou federal, entre outros requisitos.

"Serão definidos, em processo eleitoral, dez conselheiros e seus suplentes para o 1º e o 2º Conselhos Tutelares instalados no município, que atendem a mais de 1,5 mil crianças e adolescentes a cada trimestre. Os eleitos ainda deverão passar por um processo de qualificação para as atribuições do cargo, que terá caráter eliminatório. Com a diplomação prevista para o final de novembro, os futuros integrantes terão a primeira semana de 2020 para promover a transição de equipes", explica a pasta.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4745-2061.