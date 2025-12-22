Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 21/12/2025
Empresa Suzano conclui parada de manutenção preventiva em unidade industrial de Suzano

A ação teve como objetivo priorizar a segurança nas atividades, garantir a produtividade e manter o bom desempenho operacional da unidade

22 dezembro 2025 - 13h27
Empresa Suzano conclui parada de manutenção preventiva em unidade industrial de Suzano Empresa Suzano conclui parada de manutenção preventiva em unidade industrial de Suzano - (Foto: Divulgação)

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, realizou a Parada Geral 2025 na Unidade de Suzano (SP) entre 23 de novembro e 04 de dezembro, com o objetivo de realizar a manutenção preventiva da fábrica, garantindo a produtividade, excelência operacional e segurança dos colaboradores(as) e prestadores(as) de serviço. 

Durante a Parada Geral, foram executadas mais de 2,8 mil ordens de serviço que envolveram a contratação de cerca de 120 empresas especializadas em diferentes competências na área de manutenção fabril, gerando mais de 2 mil postos temporários de trabalho.

Segundo o Gerente Executivo de Manutenção, Sergio Ferreira, o procedimento é fundamental para o bom funcionamento dos equipamentos e o total atendimento às normas de segurança. “A Parada Geral é essencial para garantirmos a nossa excelência operacional, qualidade dos nossos produtos e, principalmente, a segurança de colaboradores(as) e prestadores(as) de serviço. Agora que encerramos com sucesso e sem nenhuma ocorrência mais uma Parada Geral, já vamos iniciar o planejamento da próxima ação”, destaca.

Dentre as ordens de serviço realizadas, destacam-se melhorias importantes em equipamentos essenciais para o processo industrial. Foi feita a substituição das correntes do Forno de Cal, responsáveis pelo transporte interno da cal durante a recuperação química; a troca de um Slaker, equipamento que hidrata a cal virgem para produção do licor branco utilizado no cozimento da madeira; e a reforma de uma pintadora da máquina de papel cartão, que garante a aplicação uniforme de tinta na máquina, contribuindo para a qualidade do produto final.

Para garantir a segurança e saúde dos(as) colaboradores(as) e prestadores(as) de serviço durante a parada, a Suzano seguiu diretrizes preventivas. O time de Segurança do Trabalho acompanhou todo o processo, monitorando as atividades e incentivando comportamentos seguros. Além disso, a empresa distribuiu um guia on-line com orientações, incluindo todas as medidas preventivas necessárias e destacando a importância do uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual e Equipamentos de Proteção Coletiva, conforme a atividade.

Economia aquecida

A Parada Geral contribui para o aquecimento da economia local ao gerar empregos na cidade e em outras regiões, beneficiando setores como hotelaria, alimentação e transporte com a chegada de profissionais de diferentes estados e do exterior.

“A Suzano acredita que só é bom para nós se for bom para o mundo e a realização da Parada Geral vem ao encontro desse direcionador, já que a ação é essencial para as nossas operações, para a segurança dos times e ainda contribui com a economia local”, finaliza o Gerente Executivo. 

