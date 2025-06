Escola La Música inaugura nova sede em Suzano e oferece 16 cursos

A escola de música ‘La Música’ inaugurou uma nova sede e está oferecendo 16 cursos para quem tem interesse em aprender a tocar instrumentos. A inauguração aconteceu no dia 3 de maio.

O fundador e dono da escola, Thiago Rosa, disse que agora tem um espaço maior, com salas amplas e enalteceu a equipe de professores. “Estamos com um espaço maior, com salas amplas e com a melhor equipe da região. Temos todos os cursos populares. São vários cursos”, explicou.

Thiago continuou falando sobre o objetivo da escola, que é transformar vidas. “A La Música tem sido uma ferramenta poderosa para a transformação de vidas. A nossa missão é transformar a vida das pessoas através da ferramenta mais poderosa do mundo, que é a música”.

Os cursos oferecidos são: mentoria vocal; canto; canto coral; teclado; teoria musical; piano popular; piano erudito; violão; guitarra; contrabaixo; bateria; cavaquinho; violino; clarinete; saxofone; e musicalização infantil. O ensino é dividido em 12 professores.

A escola está localizada na Avenida Armando Salles de Oliveira, 633, em Suzano.

Mulheres Que Brilham

A La Música fechou uma parceria, inclusive, para tocar no Mulheres Que Brilham, projeto do Diário de Suzano, que acontece no dia 5 de agosto no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré.

Trata-se de um dos maiores reconhecimentos às mulheres cujas histórias e trajetórias de vida se destacam em vários setores no Alto Tietê.