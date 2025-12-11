Espetáculo 'Vias de Fato: a infamiliar história no banheiro' estreia em Suzano

Nesta sexta e sábado, dias 12 e 13 de dezembro, um grupo de artistas capitaneados pelo diretor e músico Cacuia Cauê estreiam o espetáculo Vias de Fato: a infamiliar história do banheiro, no espaço da biblioteca no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, com ingressos esgotados.

Cacuia, que também é o dramaturgo do espetáculo, criou a história a partir de três temáticas sociais: a violência doméstica, o fundamentalismo religioso e a aporofobia (aversão aos pobres). As diversas situações vividas na sociedade nos últimos anos, especialmente durante a pandemia de COVID-19 foram inspiradoras para a escrita do texto.

Com a chamada da suplência do edital da Lei Aldir Blanc em setembro, alguns artistas suzanenses foram convocados para a montagem, que foi erguida em 3 meses e meio. “A partir do primeiro encontro já iniciamos uma pesquisa com o elenco sobre mascaramento e a linguagem do ready-made, além de apresentar ao elenco a concepção d’O Infamiliar, texto de Sigmund Freud sobre um sentimento perturbador que surge quando algo deveria ser comum causa estranheza ou o desconhecido se torna familiar. O infamiliar e familiar se tornam conceitos estéticos, linguísticos e clínicos na psicanálise¨ diz o autor.

Vias de Fato contará com sete atores em cena, música ao vivo e o público poderá participar de momentos da encenação e será provocado para isso ¨será o momento em que o onírico perpassará o simbólico e provocará o público, que ele possa reagir a inércia das personagens, que representam o totem coletivo, a civilização e seu mal-estar também relatado e teorizado por Freud. E apresentar esse trabalho na biblioteca municipal, com os livros à mostra, torna tudo ainda mais especial¨ completa Cacuia.

O espetáculo será apresentado nos dias 12 e 13 de dezembro, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, às 20h. Os ingressos estão esgotados, porém haverá a possibilidade de fila de espera para completar lugares extras e possíveis desistências. A entrada é gratuíta.