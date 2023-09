Estado injeta R$ 148,8 mi para limpar Tietê nos trechos de Mogi, Suzano, Itaquá e Poá

O Rio Tietê, no trecho que corta o território do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), receberá serviços de desassoreamento a partir de setembro, com o objetivo de reduzir os riscos de enchentes no próximo verão. Em anúncio feito nesta quinta-feira (31) aos prefeitos da região, durante vistoria na Barragem da Penha (divisa de São Paulo com o Alto Tietê), a direção do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) disse que as intervenções serão feitas em várias frentes de trabalho para maior efetividade dos resultados nas cidades.

As obras de desassoreamento e limpeza divulgadas pelo DAEE são referentes aos lotes 3 e 4. O primeiro abrange da Barragem da Penha até Guarulhos, sendo que o contrato para os 12 primeiros quilômetros já foi retomado.

A segunda parte contempla as cidades de Itaquaquecetuba, Poá, Suzano e Mogi das Cruzes - entre a foz dos córregos Três Pontes e Ipiranga - e contará com um investimento de R$ 148,8 milhões. A expectativa é que sejam removidos 950 mil metros cúbicos de rejeitos de dentro do rio e 29 mil metros cúbicos de macrófitas (espécie de planta aquática) a partir de setembro.

As ações de desassoreamento do Tietê foram pleiteadas pelo Condemat no início do ano, quando as fortes chuvas causaram inundações em diversas cidades da região. Na época, o grupo de prefeitos também questionou o regime de abertura das comportas da barragem da Penha, que tem reflexo nos municípios. Para solucionar a questão, o DAEE fez investimentos para a recuperação e atualização do sistema hidráulico do sistema, agora com as seis comportas em funcionamento.

O diretor de Obras do DAEE, Nelson Lima, informou que o planejamento de iniciar as obras de desassoreamento em várias frentes visa permitir que todas as cidades recebam o serviço na mesma velocidade e, assim, já melhorar as condições de escoamento. “A assinatura dos contratos com as empresas vencedoras da licitação deve ocorrer nos próximos dias e já vamos priorizar essas frentes de trabalho”, disse.

A vistoria na barragem da Penha foi acompanhada também pelos prefeitos Priscila Gambale, de Ferraz de Vasconcelos; Guti, de Guarulhos; Márcia Bin, de Poá; e Rodrigo Ashiuchi, de Suzano, além de representantes da Sub-Prefeitura da Penha e técnicos dos municípios do Condemat.

Desde março são realizadas reuniões mensais com a participação de técnicos das prefeituras da região e do DAEE para ações conjuntas de combate às enchentes.

SUZANO

Suzano será contemplada com o desassoreamento dos rios Tietê e Taiaçupeba-Mirim. No caso de Suzano, que abriga 14,9 quilômetros do rio, a ação de limpeza é orçada em R$ 53,5 milhões, com previsão de remover cerca de 325 mil metros cúbicos (m³) de resíduos.

De forma complementar, a Prefeitura de Suzano também recebeu a confirmação do desassoreamento do rio Taiaçupeba, outro dos principais corpos d'água que cortam o município.