Fernando Fernandes é reeleito presidente da Associação Comercial

O empresário Fernando Fernandes foi reeleito como presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano no biênio 2020/2022. Como vice-presidente foi reeleito o empresário Neder Romanos.

A eleição da nova diretoria foi realizada na segunda-feira (10/02) por meio de assembleia de aclamação, na qual os associados assinaram a única chapa inscrita. A ACE Suzano realiza a eleição, de acordo com o estatuto, de dois em dois anos.

Fernando Fernandes é empresário, proprietário da empresa Bet-Mar que atua no ramo de Parafusos, Máquinas e Ferramentas. Ele faz parte da diretoria da ACE desde 2009 e sua empresa é associada desde abril de 1998. Em outras gestões, já foi Diretor de Patrimônio, segundo Diretor Financeiro e Conselheiro. É formado em comunicação social, e pós-graduado em vendas e gerenciamento de equipe.

“Como presidente nos últimos dois anos, pude acompanhar de perto o dia a dia da entidade. Vamos continuar o trabalho que desenvolvemos, com uma diretoria ainda mais unida, nossa expectativa é trabalhar bastante para que a ACE Suzano mantenha força perante a cidade”, declarou Fernandes.

De acordo com ele, a prioridade de sua gestão será fomentar com ações o comércio do Distrito de Palmeiras e Jardim Dona Benta, “Vamos continuar realizando atividades nas regiões de Palmeiras e Dona Benta para apoiar estes comerciantes a crescerem ainda mais, fortalecendo o comércio nos bairros”, finalizou.