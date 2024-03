Fundo Social amplia quantidade de pontos para troca de ingressos para shows

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano ampliou a quantidade de pontos de trocas de alimentos por ingressos para os shows do “Suzano Fest 2024”, evento que ocorrerá de 30 de março a 2 de abril, no Parque Max Feffer. Agora, os interessados têm à disposição nove locais espalhados pelos quatro cantos da cidade. São aceitos arroz, feijão, óleo, café e macarrão e cada quilo de alimento vale um ingresso.

Dois desses pontos passam a atender a partir desta sexta-feira (22/03), das 14 às 21 horas: a nova unidade do Shibata Supermercados (avenida Armando de Sales Oliveira, 1.520 – Conjunto Residencial Iraí); e a unidade do Nagumo que fica na região Norte (avenida Francisco Marengo, 2.301 – Jardim Dona Benta). Ambos funcionarão todos os dias, realizando as trocas inclusive aos sábados e domingos.

A medida visa facilitar o acesso dos moradores para aquisição de bilhetes de forma descentralizada para os shows de Alexandre Pires, Simone Mendes (ex-dupla com Simaria), Luan Santana, Capital Inicial e Patati e Patatá. As trocas seguem sendo feitas, de domingo a domingo, das 8 às 18 horas, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador); e de segunda a sexta, das 9 às 16 horas, no subsolo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro).

Além destes locais, o munícipe pode retirar ingressos solidários, também de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, em cinco equipamentos culturais e esportivos da cidade: no Centro Cultural Palmeiras Professor Luiz Antônio da Silva (rua Crispin Adelino Cardoso, 42 – Vila Júlia); no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Sousa Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul); no Centro Cultural Casa Branca Fumiko Fukushima Katsumata (rua Getúlio Moreira de Souza, 30 – Parque Residencial Casa Branca); no Centro Cultural Boa Vista Nelson da Cruz (rua Dr. Artur Saboia, 389 – Cidade Boa Vista); e no Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato (rua Domingos Vitorino, 68 – Jardim Cacique).

O “Suzano Fest 2024”, evento organizado pela empresa MP Promoções, contará com quatro dias de shows. Todos serão realizados no Parque Max Feffer, onde está sendo montada uma grande estrutura para comportar o público que irá acompanhar as apresentações dos artistas Alexandre Pires (30/03); Simone Mendes (31/03); Patati e Patatá (31/03); Luan Santana (01/04); e Capital Inicial (02/04).

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, convidou a população para participar dos grandes shows que a cidade vai receber. “Será uma das melhores festas da história de Suzano. É o momento de reunir a família e os amigos e fazer as doações. Vamos juntos atuar em prol da solidariedade e garantir os ingressos para os shows”, disse Larissa.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou que há entradas disponíveis para todas as apresentações, mas que o público precisa se atentar, pois já houve virada de lote por conta da procura por bilhetes. “São artistas de expressão nacional. Teremos aqui o ‘Mineirinho’ Alexandre Pires; a Simone, que está estourada nas plataformas de streaming; o Luan Santana, que dispensa comentários; e o Capital Inicial, que tem uma linda história no rock brasileiro. Isso sem falar da atração para as crianças, que é a dupla Patati e Patatá. A procura está sendo grande, então quem quiser garantir ingressos precisa correr para um dos pontos de troca”, finalizou o chefe do Executivo.