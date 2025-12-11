Fundo Social de Suzano recebe três toneladas de alimentos do Parque Magic City

A Prefeitura de Suzano, por meio do Fundo Social de Solidariedade, recebeu na manhã desta quinta-feira (11/12) a doação de três toneladas de alimentos entregues pelo Magic City, resultado de mais uma etapa da campanha Diversão Solidária. A ação ocorreu no parque aquático, no bairro Clube dos Oficiais, e contou com a participação da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Déborah Raffoul, e do prefeito Pedro Ishi.

O repasse integra a iniciativa que, desde 2021, arrecada mantimentos a partir da venda do combo solidário — quatro ingressos pelo preço de três mais a doação de quatro quilos de alimentos. Ao longo dos últimos anos, o programa já acumulou 252 toneladas, auxiliando 45 instituições sociais de 21 cidades. Somente para o Fundo Social de Suzano, já foram destinadas mais de 48 toneladas, sem contabilizar o volume entregue nesta quinta-feira.

A entrega reuniu representantes da administração municipal e da direção do parque, incluindo Thalita Bernardino (gestora de ESG), Paulo Kenzo (presidente do conselho), João Palhari (CEO), Diogo Souza (diretor comercial), Gabrielly Namorado (gerente de Marketing), Jader Pereira (gestor de RH), Silvana Silva (diretora administrativa) e Kinder Fiore (diretor operacional), que reforçaram o compromisso da empresa com ações sociais continuadas.

Déborah destacou o impacto direto do programa. “A cada nova entrega percebemos como a solidariedade transforma vidas. Essas doações chegam às famílias em momentos decisivos e reforçam nossa rede de proteção social. Somos muito gratos ao Magic City por manter um compromisso tão constante com Suzano”, afirmou a primeira-dama.

Já o prefeito Pedro Ishi ressaltou a importância da parceria entre o Poder Público e o setor privado. “O trabalho conjunto fortalece nossas políticas sociais e amplia nossa capacidade de atender quem mais precisa. O Magic City tem sido um aliado importante, atuando com responsabilidade e sensibilidade social. Suzano reconhece e valoriza essa colaboração”, enfatizou.

As doações serão destinadas às famílias atendidas pelos programas sociais do município e às entidades cadastradas no Fundo Social, que fazem a distribuição conforme critérios de vulnerabilidade e demanda.