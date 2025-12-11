Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 11 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 11/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Fundo Social de Suzano recebe três toneladas de alimentos do Parque Magic City

Entrega ocorreu na manhã desta quinta-feira (11/12) e contou com a presença da primeira-dama Déborah Raffoul e do prefeito Pedro Ishi

11 dezembro 2025 - 20h30Por da Reportagem Local
Fundo Social de Suzano recebe três toneladas de alimentos do Parque Magic CityFundo Social de Suzano recebe três toneladas de alimentos do Parque Magic City - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio do Fundo Social de Solidariedade, recebeu na manhã desta quinta-feira (11/12) a doação de três toneladas de alimentos entregues pelo Magic City, resultado de mais uma etapa da campanha Diversão Solidária. A ação ocorreu no parque aquático, no bairro Clube dos Oficiais, e contou com a participação da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Déborah Raffoul, e do prefeito Pedro Ishi.

O repasse integra a iniciativa que, desde 2021, arrecada mantimentos a partir da venda do combo solidário — quatro ingressos pelo preço de três mais a doação de quatro quilos de alimentos. Ao longo dos últimos anos, o programa já acumulou 252 toneladas, auxiliando 45 instituições sociais de 21 cidades. Somente para o Fundo Social de Suzano, já foram destinadas mais de 48 toneladas, sem contabilizar o volume entregue nesta quinta-feira.

A entrega reuniu representantes da administração municipal e da direção do parque, incluindo Thalita Bernardino (gestora de ESG), Paulo Kenzo (presidente do conselho), João Palhari (CEO), Diogo Souza (diretor comercial), Gabrielly Namorado (gerente de Marketing), Jader Pereira (gestor de RH), Silvana Silva (diretora administrativa) e Kinder Fiore (diretor operacional), que reforçaram o compromisso da empresa com ações sociais continuadas.

Déborah destacou o impacto direto do programa. “A cada nova entrega percebemos como a solidariedade transforma vidas. Essas doações chegam às famílias em momentos decisivos e reforçam nossa rede de proteção social. Somos muito gratos ao Magic City por manter um compromisso tão constante com Suzano”, afirmou a primeira-dama.

Já o prefeito Pedro Ishi ressaltou a importância da parceria entre o Poder Público e o setor privado. “O trabalho conjunto fortalece nossas políticas sociais e amplia nossa capacidade de atender quem mais precisa. O Magic City tem sido um aliado importante, atuando com responsabilidade e sensibilidade social. Suzano reconhece e valoriza essa colaboração”, enfatizou.

As doações serão destinadas às famílias atendidas pelos programas sociais do município e às entidades cadastradas no Fundo Social, que fazem a distribuição conforme critérios de vulnerabilidade e demanda.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Meio Ambiente apreende caçambas irregulares na Jardim Colorado e no Jardim Anzai
Cidades

Meio Ambiente apreende caçambas irregulares na Jardim Colorado e no Jardim Anzai

Servidores homens lotam evento pelo fim da violência contra a mulher
Cidades

Servidores homens lotam evento pelo fim da violência contra a mulher

Câmara de Suzano fará homenagem à secretária de Administração em sessão solene nesta sexta
Cidades

Câmara de Suzano fará homenagem à secretária de Administração em sessão solene nesta sexta

Suzano garante R$ 1 milhão em emenda e fortalece políticas ambientais junto ao governo federal
Meio Ambiente

Suzano garante R$ 1 milhão em emenda e fortalece políticas ambientais junto ao governo federal

Espetáculo 'Vias de Fato: a infamiliar história no banheiro' estreia em Suzano
Cultura

Espetáculo 'Vias de Fato: a infamiliar história no banheiro' estreia em Suzano

Mercadão de Suzano é referência para produtos das ceias de Natal
Cidades

Mercadão de Suzano é referência para produtos das ceias de Natal