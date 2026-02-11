Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 11/02/2026
Cidades

GCM apreende cerca de meio quilo de drogas no Jardim Alterópolis e no Jardim Cacique

Casos ocorreram na última semana durante ações de patrulhamento; além dos entorpecentes, os agentes também localizaram R$ 246

11 fevereiro 2026 - 17h08Por De Suzano
- (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Força Patrulha, localizou, na última semana, quase meio quilo de entorpecentes durante patrulhamentos preventivos pela região central e zona norte. As ações ocorreram na terça e quinta-feira (03 e 05/02), às 23h15 e às 11h35, respectivamente, nos bairros Jardim Alterópolis e Jardim Cacique.

Somando as duas ações, foram apreendidos 418,71 gramas de drogas. Desse total, 117,87 gramas eram porções de crack, 159,4 gramas correspondiam à maconha e 138,44 gramas eram de cocaína. Além disso, R$ 246,90 foram encontrados.

A primeira ação teve início no Jardim Cacique quando a equipe viu um grupo de indivíduos correndo pela rua Ezequiel Corrêa Machado assim que avistaram os guardas. Parte do que carregavam ficou para trás. Após varredura nos arredores, uma sacola plástica com 53,4 gramas de crack, 46,7 gramas de maconha e 91 gramas de cocaína, além de R$ 11,90, foi recuperada.

Já na segunda ocasião, um indivíduo foi avistado pelos agentes fugindo pelo caminho entre as residências da rua Germano Fiamini após visualizar a viatura. Uma sacola plástica contendo 67,47 gramas de crack, 116,7 gramas de maconha, 47,44 gramas de cocaína e R$ 235 em espécie foi abandonada durante a fuga. Os itens foram recuperados após uma busca realizada pelos guardas nos arredores.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, enfatizou a importância dos patrulhamentos preventivos. “Essas apreensões só foram possíveis graças à atenção dos agentes que identificaram atividades suspeitas durante o monitoramento e se prontificaram a investigar, atitude essencial no funcionamento do trabalho contra o tráfico de entorpecentes na cidade”.

