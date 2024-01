GCM forma 43 novos agentes para patrulhamento ostensivo e preventivo

Em um evento realizado neste sábado (27/01) no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, no centro, a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã formou 43 novos agentes para a Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, sendo 32 homens e 11 mulheres. Os profissionais passam a atuar a partir desta segunda-feira (29/01) no patrulhamento ostensivo e preventivo da cidade.

Os novos guardas municipais realizaram concurso público em 2022 e foram selecionados para ampliação do efetivo da GCM da cidade. Durante cerca de seis meses, eles realizaram curso de formação teórica e prática abordando diversos assuntos que envolvem a segurança pública, bem como treinamento para atuação de forma eficiente na corporação.

Em uma cerimônia marcada por muita emoção, os profissionais foram apresentados pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi e pelo secretário de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo, com a presença de autoridades e familiares e fizeram um juramento em proteção à cidade. Além dos 43 novos agentes da GCM para Suzano, outros três profissionais de Ribeirão Pires foram formados.

Apesar de terem finalizado a formação na GCM neste sábado, os novos agentes já estiveram nas ruas durante a “Operação Natal Seguro”, iniciada no dia 6 de dezembro do ano passado e concluída em meados de janeiro. Durante a atividade, eles atuaram de forma conjunta na vigilância no centro da cidade, na região norte, como nos bairros Jardim Dona Benta e Miguel Badra, e também nas proximidades do centro comercial de Palmeiras, na região sul.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo, destacou a atuação da pasta para aumentar o efetivo da GCM. Segundo ele, a formação de mais 43 agentes representa o compromisso de Suzano com uma segurança pública realmente efetiva que protege o cidadão. “Estou muito emocionado. Parece fácil, mas a caminhada que eles tiveram foi muito difícil. Agradeço a Deus todo dia por termos chegado até aqui e passado o que passamos. Foi selecionado o que há de melhor na nossa sociedade para estar aqui. A parte mais gostosa é essa de hoje. Daqui para frente vem a responsabilidade, o ofício. A farda é pra ser ostentada mesmo”, enalteceu o chefe da pasta.

Em sua fala, a presidente do Fundo Social de Suzano, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, elogiou a garra dos recém-formados. “Todos os dias estamos aqui para servir a nossa cidade. Obrigado por estarem aqui com a gente. Sei o quanto vocês se prepararam para chegar até aqui. Acredito em tudo o que vocês fazem e sei que é com muito carinho”, afirmou.

Os novos guardas estão preparados para atuarem em qualquer dispositivo da GCM de Suzano, como Canil, Patrulha Maria da Penha, Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Ronda Ostensiva Motorizada (Romo), entre outras.

Por fim, o prefeito Rodrigo Ashiuchi afirmou que a formação dos 43 guardas representa uma ampliação da segurança pública da cidade. Com eles, a GCM passa a ter um efetivo de 219 agentes, representando 56% de aumento desde 2017. No início da gestão, Suzano contava com apenas 141 profissionais.

O chefe do Poder Executivo pontuou ainda o esforço da gestão para dar mais tranquilidade à população suzanense, não só com a formação dos novos GCM, mas com todas as ações adotadas desde 2017. “A corporação teve um crescimento bastante significativo, passou a ser melhor equipada e hoje consegue preservar a segurança dos nossos munícipes com efetividade. Nossa GCM melhorou com o passar dos anos. Passou a ser armada, compramos novos veículos, implantamos barreiras eletrônicas, inauguramos o CSI, entre tantas outras conquistas. Tem muita coisa boa para a segurança da nossa cidade. Novo Batalhão da GCM vai ser entregue ainda neste ano. Teremos um Caveirão blindado que vai reforçar o patrulhamento. É uma série de ações que tem tornado a nossa cidade mais segura desde o início da nossa gestão”, finalizou Ashiuchi.

Presenças

Participaram da cerimônia ainda os secretários municipais Alex Santos (Governo), Cintia Lira (Administração) e Paulo Pavione (Comunicação); o assessor estratégico da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo; o vereador Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; a comandante da GCM de Suzano, Tatiana Orita; a comandante da Guarda Civil de Ribeirão Pires, Neide Rodrigues; o comandante do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militares de Suzano, capitão Marcos Vinicius Carbonel; o delegado titular do 2º Distrito Policial de Suzano, Lourival Zacarias de Noronha; o delegado titular da Delegacia de Poá, Eliardo Amoroso Jordão; o instrutor do Tiro de Guerra de Suzano, Sargento Manckel; o 1º tenente Witalo Lopes, do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano; e o presidente do Conselho Municipal de Desporto, José Serafim da Silva Júnior.