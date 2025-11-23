Ginasta suzanense conquista ouro no Sul-Americano de Ginástica Artística

A ginasta suzanense de 16 anos, Rebeca Procópio, conquistou uma medalha de ouro na disputa por equipes no Campeonato Sul-Americano de Ginástica Artística, realizado no domingo (9). A atleta, conhecida carinhosamente como “Rebequinha”, iniciou na modalidade aos sete anos e acumula nove anos de dedicação ao esporte.

Em 2025, Rebeca passou a competir na categoria adulta e rapidamente chamou atenção pelo desempenho. “Acho que comecei querendo brincar, mas agora já não é mais brincadeira. Sempre escuto que já tenho nome de campeã e que as pessoas criam expectativas, mas, para mim, isso é algo positivo porque me ajuda a melhorar, crescer e confiar mais”, afirmou.

Antes de subir ao lugar mais alto do pódio no Sul-Americano, a ginasta já havia participado de competições estaduais e foi convocada pela Confederação Brasileira de Ginástica para o Campeonato Pan-Americano, no Panamá, onde conquistou a medalha de bronze também na disputa por equipes.

Para o irmão da atleta, Gabriel Procópio, o resultado reforça o orgulho e a visibilidade que Rebeca leva ao município. “Hoje ela está na Seleção Brasileira de Ginástica Artística e, na semana passada, voltou da Colômbia com uma medalha de ouro do Campeonato Sul-Americano. Acho muito legal que o suzanense saiba que há uma atleta daqui que nos representa. E ela não representa só Suzano, mas também Santo André, São Paulo e o Brasil.”