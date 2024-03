Governador promete acelerar obras de mais 416 apartamentos e da Fatec

O governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos) esteve neste sábado (9), em Suzano, para entregar 480 apartamentos no bairro Chácara Guaió, sendo 150 pelo Programa Casa Paulista do Residencial Vila Ravena. Ele prometeu mais 416 até janeiro de 2025.

Durante o evento, o governador anunciou o início das obras de construção da futura Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) de Suzano, no bairro Jardim Imperador. Durante assinatura, Tarcísio prometeu antecipar a entrega das obras.

Ele explicou que, embora o prazo para conclusão seja de dois anos, tentará acelerar a construção da obra.



“É um dia especial, porque está chegando o aniversário de 75 anos (de emancipação político-administrativa) de Suzano e essa ordem de serviço vem como um presente para a cidade.

São cursos modernos e importantes”, afirmou Tarcísio de Freitas.

O Estado vai investir aproximadamente R$ 24 milhões na construção do prédio da Fatec, em um terreno que foi cedido pela prefeitura de Suzano e que tem a previsão de entrega em 2 anos (740 dias).



“O interesse é reduzir o prazo de entrega. Será feito todo o esforço para que seja possível cumprir esse prazo contratual de término”, explicou o governador. A unidade terá uma área total de 10.880 m², sendo 4.157,23 m² de área construída. Serão atendidos 480 alunos, com 13 salas de aulas, 6 laboratórios e que contará com dois cursos superiores (Gestão e Produção industrial e de Redes e Tecnologia).

A Fatec é também uma luta antiga do ex-deputado estadual Estevam Galvão, que fez inúmeras reivindicações ao Estado sobre a necessidade da obra. Neste sábado (9), pelas redes sociais, Estevam postou mensagem de agradecimento pelo início da obra.

ENTREGAS

As habitações entregues neste sábado (9) foram viabilizadas por meio do programa estadual Casa Paulista, que aportou R$ 1,9 milhão em subsídios habitacionais para atendimento a famílias com renda de até três salários-mínimos.

O evento ocorreu na manhã deste sábado (9), às 10h, e contou com a presença do deputado e presidente da Assembleia Legislativa André do Prado (PL); do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL); da primeira-dama Larissa Ashiuchi, secretários do Estado e da Prefeitura, além de outras autoridades. O prefeito Rodrigo Ashiuchi, anunciou que a construção da Fatec vai gerar ótimas oportunidades a milhares de jovens.



“A Fatec vai gerar transformação de muitos jovens que estão rumo ao mercado de trabalho. Suzano está em rumo de engrandecimento”, finaliza o prefeito.

O deputado André do Prado falou sobre a importância dessa unidade da Fatec em Suzano e parabenizou o governador. “Essa é uma obra que vai beneficiar milhares de estudantes com cursos superiores de qualidade, gratuitos e voltados para o mercado de trabalho”, comentou o deputado.



ENTREGA DE HABITAÇÕES

Além da entrega das chaves do Conjunto Residencial Ravena, o governador reforçou a construção, junto à Tenda, de mais 416 apartamentos até janeiro de 2025 em Suzano, que serão todos para o programa Casa Paulista, para famílias que hoje estão em áreas de risco ou com o auxílio aluguel.

Como contrapartida, a empresa responsável realizou a ampliação da UBS do Tabamarajoara e já fez a construção de parte de uma nova escola municipal no bairro Chácaras Reunidas Guaió, bem como a ampliação da rede de drenagem e a revitalização de diversas ruas do entorno da obra.