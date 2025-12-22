Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Governador reforça compromisso com Suzano durante entrega do Trecho Norte do Rodoanel

Tarcísio de Freitas se encontrou com o prefeito Pedro Ishi e anunciou que estará em breve na cidade; parceria viabilizará Complexo Viário do Alto Tietê, Fatec e Baep

22 dezembro 2025 - 17h37Por de Suzano
Governador reforça compromisso com Suzano durante entrega do Trecho Norte do RodoanelGovernador reforça compromisso com Suzano durante entrega do Trecho Norte do Rodoanel - (Foto: Paulo Pavione/Secop Suzano)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reforçou o compromisso com Suzano durante a cerimônia de entrega da primeira metade do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas (SP-21), que foi realizada no município de Arujá, nesta segunda-feira (22/12). Na oportunidade, ele falou com o prefeito Pedro Ishi sobre a parceria que viabilizará o Complexo Viário do Alto Tietê, o campus Suzano da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec) e o Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep).

O evento também contou com as presenças do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado, que atuaram diretamente nas tratativas relacionadas a essas conquistas. A Fatec já deve ser inaugurada no início do ano que vem; o Baep deverá ser oficializado ao longo de 2026; e o Complexo Viário do Alto Tietê deverá avançar em seu projeto para que seja entregue em 2027.

A mobilização estadual que garantiu a finalização do Trecho Norte do Rodoanel, entre as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias, também pode ser notada no Trecho Leste, que corta Suzano. Conforme apresentado em abril deste ano, o projeto para o Alto Tietê garantirá a construção das tão esperadas alças de saída, permitindo que os motoristas que circulam pelo anel viário possam ter mais uma ligação direta com o município.

O governador anunciou que, em breve, estará em Suzano para acompanhar de perto os trabalhos no local. “Daqui a pouco vamos estar lá para visitar essa grande obra, de R$ 1 bilhão, que alcança os municípios de Suzano e Poá, um grande empreendimento”, disse Tarcísio de Freitas, lembrando da inauguração da Fatec e do Baep.

As intervenções viárias deverão proporcionar, num primeiro momento, readequações em acessos como as rua Norma Favale e Jossei Toda e a avenida Paul Perci Harris, assim como a construção de um viaduto que conectará o Rodoanel às avenidas Major Pinheiro Fróes (SP-66) e Brasil.

O projeto prevê que sejam executadas obras de ligação das vias que ficam no entorno do Rodoanel, assim como será promovida a readequação do fluxo e da sinalização, a partir das diretrizes que foram alinhadas desde o ano passado. A partir deste trabalho, também ficou definida a criação de uma nova via, que será paralela à rua Norma Favale, conectando as alças de entrada e saída.

Fatec

As obras do campus Suzano da Fatec, que estão ocorrendo entre as avenidas Paulista e Mogi das Cruzes, no Jardim Monte Cristo, estão em fase final de construção, e deverão ser entregues já no início de 2026, pois o vestibular organizado neste ano pelo Centro Paula Souza, autarquia responsável pelas Fatecs, já inseriu a cidade no conjunto de opções para os alunos interessados nos cursos que serão oferecidos.

Quando estiver pronta, a Fatec suzanense receberá os cursos superiores de Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores e poderá atender mais de 400 alunos. Eles terão à sua disposição uma estrutura de três andares, que abrigará 12 salas de aula, seis laboratórios, sendo quatro de informática, um de projetos e um de rede de computadores, além de salas de apoio, de administração e dos professores.

A composição interna ainda contará com biblioteca e uma sala maker, espaço em que os alunos poderão aprender fazendo. Ao todo, a unidade terá 4,1 mil metros quadrados de área construída em um terreno de 10,8 mil metros quadrados, que foi cedido pela Prefeitura de Suzano.

Baep

A Companhia de Ações Especiais de Polícia (Caep), instalada nas imediações do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), no Jardim Monte Cristo, será transformada em um Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep) em Suzano. Essa mudança visa reforçar a segurança na cidade e na região do Alto Tietê e é uma luta antiga das autoridades regionais.

Esta estrutura, inaugurada em 10 de abril de 2024, ainda na gestão Rodrigo Ashiuchi, foi instalada para estruturar o efetivo de militares, já vislumbrando a chegada de novos policiais que vão compor essa unidade no futuro. A companhia foi criada dentro da própria Polícia Militar para atuar de forma especializada no combate ao crime, agindo de forma semelhante aos padrões do Batalhão de Policiamento de Choque.

O prefeito Pedro Ishi afirmou que a parceria com o governo do Estado está diretamente relacionada ao desenvolvimento de Suzano. “Avançamos na última década também porque temos estabelecido um diálogo muito bom com o Executivo estadual, que começou na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi. As obras viárias e na área da Educação, assim como os avanços para a segurança pública, mostram que as tratativas estão sendo bem feitas e os resultados estão aparecendo. Cumprimento o presidente da Alesp, André do Prado, e o governador Tarcísio, pela atenção que eles têm dedicado a Suzano, mostrando comprometimento com  a nossa população”, declarou o chefe do Executivo municipal.

Também estiveram presentes na cerimônia de inauguração da primeira metade no Trecho Norte do Rodoanel os secretários municipais Alex Santos (Governo); Francisco Balbino (Segurança Cidadã); André Chiang (Meio Ambiente); Afrânio Evaristo da Silva (Chefia de Gabinete); Claudinei Galo (Transporte e Mobilidade Urbana); Paulo Pavione (Comunicação Pública); Itamar Viana (Finanças); Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos); e Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho (Esportes e Lazer). Pelo Legislativo municipal participou o vereador Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG.

Deixe seu Comentário

