Governo muda nome do HC para Hospital Regional do Alto Tietê

O Governo do Estado iniciou a mudança na comunicação visual do Hospital Regional do Alto Tietê (anexo ao Hospital das Clínicas de Suzano). Uma placa azul foi instalada na fachada do hospital, cobrindo a parte onde está escrito “Hospital das Clínicas FMUSP – Hospital Auxiliar de Suzano”.

A placa, acompanhada do brasão do Governo do Estado, traz a seguinte informação: “Hospital Regional do Alto Tietê”. Uma coluna que fica na frente da portaria do hospital também foi trocada. A que substitui a antiga traz o novo nome do espaço.

As mudanças foram constatadas pela reportagem do DS nesta quarta-feira (5), um dia depois de o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), declarar que deve abrir, neste mês, o Pronto-Socorro do Hospital Regional, anexo ao Hospital das Clínicas (HC) em Suzano, com 189 leitos, sendo 179 de enfermaria e 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Na sexta-feira (30), o presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado, já havia adiantado ao DS que a abertura do HC ocorreria em até 20 dias.

“É importante que o Hospital Regional de Suzano comece a funcionar principalmente para descomprimir os hospitais da grande São Paulo, como em Itaquera, ou mesmo em Mogi das Cruzes”, disse o governador, durante a visita.

Ele também reforçou que quer fazer com que a região atenda casos de média e alta complexidade.

“Se olharmos os hospitais na zona leste, como em São Mateus e Guaianazes, precisamos fazer com que eles atendam a média e alta complexidade. A mesma coisa se aplica a Suzano”, concluiu.