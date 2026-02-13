Homem é preso após desferir socos em sua companheira, em Suzano

Um homem, de 36 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira (12) após agredir a companheira, de 35 anos, com socos na cabeça, em Suzano. Segundo a vítima, que vive com o suspeito e as cinco filhas há cerca de 17 anos, as agressões começaram depois de ela afirmar que soube por terceiros que o homem estava assistindo conteúdo adulto e que teria um relacionamento com outra mulher.

Ao questioná-lo, o companheiro arremessou o celular no rosto da mulher, virou o fogão na sequência e então partiu para agressão física. A filha do casal, de 14 anos, tentou impedir, mas também foi atingida com um dos socos. A vítima relatou que os episódios de agressões são constantes, envolvendo violência física, psicológica e ameaças.

Os Policiais Militares encontraram o homem, que também possui antecedentes por tráfico de drogas, na residência do casal, localizada no bairro Cidade Cruzeiro. Ele confirmou a discussão e alegou que as agressões foram mútuas. Segundo ele, a mulher teria arremessado uma grelha de fogão e uma garrafa em sua direção depois de questioná-lo. Já sobre as agressões anteriores relatadas pela esposa e filha, ele não quis comentar.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Defesa da Mulher de Suzano, onde o suspeito permaneceu preso após ser autuado em flagrante por violência doméstica e lesão corporal.