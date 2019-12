Hospital de Suzano passa a ser gerenciado pelo Estado

O Hospital Estadual de Suzano já está sob gestão da Secretaria Estadual da Saúde e não mais do Hospital das Clínicas. Com a mudança de comando o equipamento passa a ser utilizado exclusivamente para atender a população de Suzano e região.

A informação foi confirmada pelo secretário Estadual da Saúde, José Henrique Germann ao deputado Estevam Galvão, em audiência realizada na manhã desta terça-feira, 3. “O HC de Suzano passa a ser um Hospital Regional, sob gestão do Estado, pra atender Suzano e região. O processo de transferência do Hospital das Clínicas para o Estado foi aprovado pelo Conselho Diretor e concluído. Agora temos condições de finalizar os preparativos e garantir o início do atendimento o mais rápido possível para a população”, explicou o deputado.

Estevam cobrou recentemente o secretário da Saúde durante audiência na Assembleia Legislativa. Na oportunidade, lembrou da longa espera da população pelo atendimento hospitalar e a falta de respostas do Estado. “O hospital foi inaugurado em abril do ano passado e ainda não presta atendimento. Estou angustiado e peço uma resposta definitiva para o problema: quando o hospital atenderá parcialmente e na sua totalidade”, disse na época.

De acordo com o secretário, o Estado prepara agora o cronograma de atendimento na unidade. “Vamos finalizar os preparativos com recursos próprios (aquisição de equipamentos e contratação de pessoal) para iniciar o atendimento para os pacientes de Suzano e região. O HC passa a partir desta data a ser um hospital regional do Alto Tietê”, reforçou Germann.

ESTRUTURA

Construído pelo Governo do Estado, o Hospital Regional de Suzano conta com 120 leitos, UTI, Hospital-Dia e consultórios médicos nas diversas especialidades, além de um completo Centro de Diagnóstico por Imagem com os serviços de ultrassom, ressonância magnética, tomografia, desintometria, mamografia, ecocardiograma, eletrocardiograma e raio-x. Será referência em atendimento hospitalar nos casos de média e alta complexidade, com cirurgias, exames e consultas.

LUCY MONTORO

Estevam também trabalha pela instalação de uma unidade da Rede Lucy Montoro dentro do Hospital suzanense. A solicitação já foi feita para secretária estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão, e uma emenda foi feita ao orçamento estadual 2020 para garantir recursos para a implantação.

Atualmente, a unidade mais próxima está na Capital, com difícil acesso para os moradores de Suzano e região. O espaço tem como objetivo proporcionar o melhor e mais avançado tratamento de reabilitação para pacientes com deficiências físicas incapacitantes, motoras e sensório-motoras.