Indústria de transformação movimentará cerca de R$ 207 milhões com pagamento do 13º

A economia regional deve receber a injeção de ao menos R$ 207 milhões em recursos do décimo terceiro salário pago aos colaboradores da indústria de transformação. De acordo com informações do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) Alto Tietê, a partir de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), mais de 79 mil trabalhadores do setor receberão os valores nas próximas semanas.

O pagamento extra representa uma importante fonte de renda no fim do ano e impacta todas as atividades econômicas. Segundo a legislação vigente, o décimo terceiro pode ser pago em duas parcelas, sendo a primeira depositada até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro.

Na área de abrangência do CIESP Alto Tietê — que engloba os municípios de Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano — o setor metalúrgico é o principal empregador, com cerca de 10,4% dos empregos formais; seguido pelo setor automotivo, com 9,5%; papel e celulose, com 9,2%; e borracha e plástico, com 9%.

A indústria de transformação é uma das principais geradoras de postos de trabalho, ficando atrás apenas do setor de serviços. A área fabril reúne algumas das melhores remunerações da região, com salário médio de R$ 2,6 mil. No Alto Tietê, o segmento responde por cerca de 25% da força de trabalho.

O diretor regional do CIESP Alto Tietê, José Francisco Caseiro, reforça que o pagamento do décimo terceiro representa um investimento estratégico para a economia local. “Ao longo do ano, as indústrias planejam o caixa para o pagamento do salário extra.

Esse movimento é essencial para manter as finanças saudáveis. O décimo terceiro é usado para quitar dívidas, planejar compromissos futuros e como reserva financeira. Esses valores são importantes para todos os setores, incluindo as compras de fim de ano”, analisou.

O polo industrial do Alto Tietê é uma referência para o Estado, abrigando mais de 2 mil indústrias de transformação, que vão desde pequenos negócios até multinacionais de diversos segmentos.