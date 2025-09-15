Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 15 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 14/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Intraempreendedorismo: quando empresas e profissionais crescem juntos

No Brasil, 6 em cada 10 pessoas sonham em ter o próprio negócio

15 setembro 2025 - 17h17Por Fernando
Thiago Adriano é diretor de criação, estrategista e empreendedorThiago Adriano é diretor de criação, estrategista e empreendedor - (Foto: Divulgação)

Em um país onde 6 em cada 10 pessoas sonham em ter o próprio negócio, não há dúvidas de que o empreendedorismo está no DNA do brasileiro. Mas, para além do empreendedorismo tradicional, esse dado também revela uma oportunidade estratégica dentro das organizações: o intraempreendedorismo.

O intraempreendedorismo é a prática de aplicar o espírito empreendedor dentro de uma empresa. Diferente do empreendedor tradicional, que cria seu próprio negócio, o intraempreendedor atua internamente, identificando oportunidades, propondo soluções inovadoras e transformando desafios em resultados. É, em outras palavras, a capacidade de empreender dentro de uma organização, gerando impacto sem sair dela.

Com tantas pessoas desejando ter seus próprios negócios, já imaginou quantos profissionais com habilidades técnicas em diversas áreas também possuem aptidões empreendedoras?

Mais do que abrir novos negócios, o intraempreendedor é aquele profissional que atua de forma proativa, identifica oportunidades e ajuda a transformar ideias em projetos com resultados para a empresa onde já atua.

Para as empresas, cultivar o intraempreendedorismo significa criar uma cultura de inovação, incentivar a autonomia, valorizar iniciativas internas e construir um ambiente seguro para a experimentação. Organizações que investem em programas de reconhecimento e incentivo a ideias inovadoras tornam-se mais ágeis, competitivas e capazes de reter talentos que querem fazer a diferença.

Para os profissionais, adotar uma postura intraempreendedora é abraçar a oportunidade de crescimento pessoal e profissional, desenvolver novas habilidades e conquistar visibilidade dentro da organização. Significa agir com iniciativa, assumir responsabilidades e transformar problemas em oportunidades, independentemente do cargo que ocupa.

No final das contas, o intraempreendedorismo não é apenas uma estratégia corporativa ou uma habilidade profissional: é uma atitude de coragem, criatividade e propósito. É acreditar que, mesmo dentro de estruturas já existentes, é possível inovar, gerar impacto e deixar um legado.

Em um mundo em constante transformação, aqueles que cultivam o espírito intraempreendedor não esperam que as mudanças cheguem: eles as criam. E, assim, transformam não apenas suas empresas, mas também a si mesmos, inspirando todos ao redor a sonhar maior e agir melhor.
 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Passageiros de Suzano aprovam Barra Funda como estação terminal
Suzano

Passageiros de Suzano aprovam Barra Funda como estação terminal

Cidades utilizam aplicativos para agilizar atendimento na saúde
Cidades

Cidades utilizam aplicativos para agilizar atendimento na saúde

Quase 10% das 6 mil vagas de estacionamento, são preferenciais na região
Cidades

Quase 10% das 6 mil vagas de estacionamento, são preferenciais na região

Produtores de Suzano sofrem com baixa demanda dos consumidores; preços estão abaixo do custo
Cidades

Produtores de Suzano sofrem com baixa demanda dos consumidores; preços estão abaixo do custo

Iniciativas públicas buscam combate ao racismo no Alto Tietê
Cidades

Iniciativas públicas buscam combate ao racismo no Alto Tietê

Suzano recebe pela 1ª vez na história a visita de um embaixador do Japão no Brasil
Suzano

Suzano recebe pela 1ª vez na história a visita de um embaixador do Japão no Brasil