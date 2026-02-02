Lançamento do livro 'Não é Sorte, é Protagonismo' acontece na próxima quarta na Avenida Paulista

O lançamento do livro “Não é Sorte, é Protagonismo” acontece no próximo dia 04/02, a partir das 18h, na Avenida Paulista, em São Paulo. Com coordenação técnica e curadoria de Alessandra Lazarin, o evento contará com noite de autógrafos e um talk show com as autoras, além da participação do presidente do Grupo Hinode, Sandro Rodrigues, que assina o prefácio da obra, e da presidente do IVG, Edna Vasselo Goldoni, autora da carta de abertura do livro. A expectativa é reunir cerca de 250 convidados.

A obra é um projeto coletivo, que nasce do desejo de evidenciar mulheres que escolheram sair da passividade e governar a própria trajetória; no trabalho, nos negócios, nos relacionamentos, na família e na vida. “Mais do que reunir histórias, construímos uma narrativa coletiva sobre o legado feminino que se forma quando mulheres lideram com consciência, coragem e intencionalidade”, destaca a coordenadora técnica.

Alessandra tem como base uma sólida carreira construída no ambiente corporativo e no desenvolvimento de pessoas. Atuou por mais de duas décadas em empresas nacionais e multinacionais, em diferentes áreas estratégicas, liderou equipes e conduziu projetos. Ingressou no mercado como secretária executiva bilíngue e encerrou sua trajetória corporativa em cargo executivo na área de Sustentabilidade Empresarial.

Essa vivência profissional foi determinante para que ela fosse convidada pela editora a coordenar este projeto. Ao longo do processo, mais de 40 mulheres foram ouvidas até a definição das 28 histórias que compõem o livro. “Meu papel foi acolher essas narrativas, conectar os fios de cada história e conduzir o processo editorial com respeito, sensibilidade e direção estratégica. Cuidar para que cada capítulo expressasse, com verdade, fé e ação, o que significa viver o protagonismo no cotidiano. Este livro mostra que protagonismo não é um discurso bonito; é uma atitude sustentada, uma liderança com propósito e um empreendedorismo alinhado à essência. É a vida real de mulheres que decidiram agir”, afirma.

Atualmente, Alessandra Lazarin atua no empreendedorismo com propósito, dedicando-se ao desenvolvimento de líderes e empresários; e também direcionando mulheres por meio de mentorias, palestras e projetos voltados à liderança, negócios, inteligência emocional e protagonismo.

Mais do que um lançamento editorial, “Não é Sorte, é Protagonismo” se apresenta como o desdobramento de uma carreira construída com consistência e como um convite à reflexão sobre escolhas conscientes e trajetórias sustentáveis. “Quero que quem entrar em contato com esse projeto tenha um ‘acorda’ interior: que entenda que não precisa esperar permissão, cenário perfeito ou sorte. É possível mudar a rota, começar de novo e construir uma trajetória sustentável quando identidade, fé e estratégia caminham juntas. Protagonismo não é fazer mais; é escolher melhor, com consciência e intenção”, finaliza.