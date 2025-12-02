Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 30/11/2025
Cidades

Larissa Ashiuchi assume presidência do PL Mulher de Suzano

Posse ocorreu durante encontro regional do partido em Mogi das Cruzes

01 dezembro 2025 - 20h30Por da Reportagem Local
Larissa Ashiuchi assume presidência do PL Mulher de SuzanoLarissa Ashiuchi assume presidência do PL Mulher de Suzano - (Foto: Divulgação )

 

No último sábado (29/11), Larissa Ashiuchi assumiu oficialmente a presidência do PL Mulher Suzano, durante o Encontro Regional do Partido Liberal (PL), realizado na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. O evento marcou o encerramento do Ciclo de Palestras do PL Mulher e também a posse das novas diretorias executivas municipais da legenda.

Larissa já exercia papel de destaque na liderança política local, como presidente do PL Suzano, grupo que vem conduzindo com um importante trabalho de fortalecimento partidário. Os resultados foram expressivos no último pleito municipal, com a eleição do prefeito Pedro Ishi com a maior votação da história da cidade, somando 124.366 votos, e a conquista da maior bancada na Câmara Municipal, com oito vereadores eleitos.

Agora à frente do núcleo feminino da sigla, Larissa assume o desafio de ampliar ainda mais o protagonismo das mulheres dentro do partido. "É uma honra seguir contribuindo com o PL em Suzano, ao lado do nosso sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, com o olhar voltado para a integração e pelo bem de nossas famílias. Agora, com o PL Mulher, meu objetivo será ampliar ainda mais a valorização e o fortalecimento das mulheres na política. Vamos continuar trabalhando com responsabilidade, diálogo e compromisso com os nossos princípios", afirmou.

Além de Larissa, a diretoria executiva do PL Mulher de Suzano é formada pela vice-presidente Marlene Silva Santana e pelas diretoras Josilene Barros, Maria Madalena Vasconcelos, Thelma Marin e Maria José Silva.

A cerimônia de posse contou com a presença do ex-prefeito de Suzano e secretário do Verde e do Meio Ambiente da Cidade de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi, e de outras grandes lideranças do partido, entre elas o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e sua esposa e presidente do PL Mulher de Mogi das Cruzes, Dana Vidal Costa; o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado; os deputados Marcio Alvino e Marcos Damasio; além dos presidentes estaduais da sigla, Tadeu Candelária (PL-SP) e Rosana Valle (PL Mulher-SP); e do secretário de Governo de Suzano, Alex Santos.

