Leandrinho não será candidato à prefeito em 2024 e reforça apoio à indicação de Ashiuchi

Em sua fala, que durou pouco mais de quatro minutos, Leandrinho destacou que, após tratativas ao longo dos últimos meses com o deputado federal Marcio Alvino e com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado, bem como com lideranças do Partido Liberal (PL) em âmbito federal, estadual e municipal, decidiu não se candidatar a prefeito, mas que pretende continuar seu mandato como vereador.

“Diante da atual conjuntura política, aproveito o uso desta tribuna para dizer que fico feliz, na condição de vereador reeleito com mais de 5,3 mil votos de confiança, de anunciar que na próxima eleição, de 2024, não disputarei ao cargo de prefeito. Entretanto, informo que continuarei lutando como vereador, como faço nos últimos 6 anos e 5 meses”, informou.

Ainda durante o seu discurso, Leandrinho reforçou a honra e a alegria de estar vereador de Suzano, trabalhando em prol das famílias suzanenses, sobretudo na busca de recursos e na cobrança por melhorias. “Diante de todo o exposto, reforço que continuarei em meu partido, o PL, e que sigo transmitindo a minha confiança à atual gestão (do prefeito Rodrigo Ashiuchi), principalmente no trabalho de continuidade a este governo que tem feito a diferença em nossa cidade, apresentando resultados e fazendo Suzano se desenvolver”, concluiu.

