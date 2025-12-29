Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Líder comunitária Ana do Badra é sepultada em Suzano

Ana morreu aos 63 anos

29 dezembro 2025 - 09h00Por Da Reportagem Local
- (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A líder comunitária Ana Goreti Moraes dos Santos Santana, a Ana do Badra, foi sepultada neste domingo (28), no Memorial do Alto Tietê, em Suzano. Ana faleceu na última sexta-feira (26), aos 63 anos, após lutar contra problemas pulmonares.

Referência na área social de Suzano, Ana do Badra tem uma história marcada pela mobilização comunitária e a defesa de causas sociais. No bairro Miguel Badra, suas ações ganharam relevância e impactaram diretamente a vida dos moradores. A líder comunitária também atuou como Conselheira de Saúde.  

“Quero agradecer a todos pelo carinho com a minha mãe, creio que ela conseguiu deixar sua marca com excelência. Ela nos deixou, mas sua história, seus ensinamentos e seu exemplo ficarão em nossas lembranças”, destacou a filha de Ana, Merielle Sant’Anna.

