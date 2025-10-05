Linhas da CPTM, que atendem o Alto Tietê, recebem mais de 20,3 mil objetos perdidos em 2025

Juntas, as Linhas 11-Coral e 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que atendem o Alto Tietê, receberam 20.346 objetos perdidos entre janeiro e agosto. Segundo a CPTM, deste total, 26,53% foram devolvidos.

Na linha 11, foram recebidos 8.996 itens, sendo 6.392 documentos e 2.604 objetos. Destes, foram devolvidos 2.244, 1.673 documentos e 571 objetos. A taxa de procura de objetos perdidos na linha 11 é de 14,1%.

Já a linha 12 recebeu 11.350 itens no período, sendo 7.530 documentos e 3.820 objetos. Foram devolvidos 3.155 destes perdidos, 2.305 documentos e 850 objetos. A taxa de procura na linha é de 15,5%.

Segundo a CPTM, as equipes dos achados e perdidos realizam uma investigação envolvendo cruzamento de informações, por meio de sites e bancos de dados diversos, visando identificar e contatar o proprietário.

Dos itens devolvidos na linha 11-Coral, 1.756 (78,3%) foram por meio da busca ativa da CPTM. Enquanto na Linha 12-Safira foram 2.524 (80%).

A busca ativa realizada pela Companhia passa por etapas de procura em cadastro de usuário da CPTM e outros sistemas de transporte, consultas ao Diário Oficial, contato com organizações, instituições e pessoas que podem servir de intermediários.

Ainda segundo a CPTM, os objetos entregues na central ficam armazenados por até 60 dias. Quando o dono não é localizado, os itens são encaminhados para o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. Já os documentos são devolvidos aos órgãos expedidores, e os cartões de banco são destruídos.

A Central de Achados e Perdidos da CPTM está localizada na estação Palmeiras-Barra Funda (Linha 7-Rubi) e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto feriados. Atende também pelo 0800 055-0121 ou pelo e-mail passageiro@cptm.sp.gov.br.