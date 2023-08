Lotéricas são as principais opções para pagar contas, dizem usuários

As casas lotéricas ainda são escolhidas pela população para o pagamento de contas. O DS foi até uma casa lotérica na rua Monsenhor Nuno e conversou com algumas pessoas, que disseram preferir utilizar o método convencional do que efetuar os pagamentos de maneira on-line.

Paulo Batista Quintino conta que tem medo de cair em golpes quando faz pagamentos on-line. “Venho quase sempre para pagar as contas. Eu prefiro do que on-line porque é mais seguro. Não é mais fácil, porque on-line você faz deitado, tranquilo, mas eu acho mais seguro, porque on-line é muito fácil cair em um golpe. A tecnologia é muito boa, mas também é ruim por isso”, opina.

Ivanete Alves de Souza comprovou o argumento de Paulo, dizendo que quase caiu em um golpe, mas foi ajudada pelas próprias funcionárias da lotérica. “Já quase caí em um golpe. A menina daqui me ajudou e não deixou eu fazer o pagamento. Eu prefiro vir aqui do que on-line, o atendimento é muito bom e rápido. Venho sempre pagar minhas contas e fazer meus jogos”.

Luzinete Carvalho também elogiou a lotérica e afirmou utilizar o método sempre. “É melhor pagar aqui do que on-line. O atendimento aqui é bom e é muito rápido. Para mim, é a melhor lotérica da cidade. Prefiro vir aqui pessoalmente e pagar do que fazer na internet”.

A casa lotérica funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18 horas, e de sábado das 8h30 às 13h30.