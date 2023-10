Maioria da população é feminina com 40 e 42 anos; 21 pessoas tem 100 anos ou mais

A população de Suzano é composta por 51,67% de mulheres e 48,33% de homens. Cerca de 5,8 mil moradores tem 40 anos, em seguida vem a população com 42 anos que é composta por 5,3 mil moradores. A cidade tem 21 pessoas com 100 anos ou mais. A população de bebê, de zero a 12 meses, é composta por 3,4 mil munícipes.

Em Mogi das Cruzes as mulheres representam 51,90% da população, os homens equivalem a 48,10 %. A cidade tem cerca de 8,5 mil pessoas com 40 anos, em segundo lugar vêm a população de 42 anos representada por 7,7 mil moradores. Em Mogi a população com 100 anos ou mais é representada por um grupo de 37 pessoas. A população de bebês equivale 4,8 mil moradores.

A população de Itaquaquecetuba é composta por 51,18% de mulheres e 48,82% de homens.

Ao contrário das outras cidades, Itaquá tem a maior população de jovens. O grupo de 22 anos, composto por 6,8 mil munícipes, lidera o ranking. Em seguida vem a população de 40 anos com 6,6 mil moradores. A cidade tem 12 pessoas com 100 anos ou mais. A população de bebês é representada por 4,4 mil moradores.

Em Ferraz de Vasconcelos as mulheres representam 51,66% da população, os homens equivalem a 48,34 %. A cidade tem cerca de 3,2 mil pessoas com 40 anos, em segundo lugar vêm a população de 22 anos representada por 3,1 mil moradores. A população com 100 anos ou mais é representada por um grupo de apenas 10 pessoas. A população de bebês é representada por mais de 2 mil moradores.

A população de mulher em Poá chega à 52,04% do total de moradores, os homens são representados por 47,96% deste total.

A cidade tem cerca de 1,8 mil pessoas com 40 anos, em segundo lugar vêm a população de 22 anos representada por 1.779 moradores, e por um diferença de uma pessoa, em terceiro lugar fica a população de 42 anos representados por 1.778 moradores.

Assim como em Ferraz a população de 100 anos ou mais é representada por um grupo de 10 pessoas. A população de bebê equivale a mais de mil moradores.

A maioria da população do Alto Tietê é feminina e tem entre 40 e 42 anos, apontam os dados do Censo Demográfico 2022 por sexo e idade, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta sexta-feira (27). A região tem 1,62 milhão de habitantes. (veja tabela abaixo)