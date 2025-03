Max Feffer recebe edição do 'Rock no Parque' em homenagem às mulheres

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) recebe neste domingo (16/03) a primeira edição de 2025 do projeto “Rock no Parque”. De maneira especial, o evento trará a “Edição Mulheres”, destacando o protagonismo feminino no rock e celebrando o poder delas, que marcaram a história do gênero.

A atividade, promovida pela Secretaria de Cultura de Suzano, ocorrerá no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, das 13 às 18 horas. O evento é gratuito e contará com apresentações de quatro bandas, sendo duas delas compostas só por mulheres, que prometem um repertório repleto de clássicos do rock nacional e internacional.

A programação terá início às 13h30 com a banda Upstage. O grupo, composto só por mulheres, promete trazer ao público uma mistura de pop e rock. Às 14h30, o palco recebe o grupo Vortex, também formado só por integrantes femininas, com músicas de Bon Jovi, Pitty e outros, oferecendo um setlist animado. Mais tarde, às 15h30, será a vez de Origin Evanescence Tributo, que fará uma apresentação em homenagem à banda Evanescence. Para encerrar o evento, às 16h30, o Tina Turner Tributo Brasil levará ao público os grandes sucessos da rainha do rock, garantindo um final emocionante para a edição especial do “Rock no Parque”.

Para o secretário José Luiz Spitti, o evento é uma ótima oportunidade de valorizar o cenário musical e dar ainda mais visibilidade ao papel das mulheres no rock. “O ‘Rock no Parque’ já conquistou o público e, nesta edição especial, com duas bandas compostas só por mulheres, a gente reforça a importância da presença feminina na música. A programação foi pensada para celebrar o Mês da Mulher, destacando a força e o talento delas no cenário musical”, afirmou.