Jornal Diário de Suzano - 12/02/2026
Cidades

Meio Ambiente abre inscrições para novo mutirão de plantio de árvores

Projeto 'Árvore FamiliAr' incentiva práticas sustentáveis, promove educação ambiental e fortalece o vínculo entre moradores e natureza com evento no Parque Max Feffer

12 fevereiro 2026 - 18h19Por da Reportagem Local
A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano realizará, no último sábado de fevereiro (28/02), o primeiro mutirão de plantio de árvores do ano, por meio do projeto “Árvore FamiliAr”. A iniciativa, que está com inscrições abertas, é voltada a famílias interessadas em participar de uma ação que incentiva práticas sustentáveis, promove a educação ambiental e contribui para a ampliação das áreas verdes da cidade.

O projeto promove encontros presenciais de plantio de mudas nativas, com a participação direta das famílias, que recebem orientações técnicas sobre preparo do solo, técnicas de cultivo e manejo adequado das espécies. As atividades são acompanhadas por profissionais do Viveiro Municipal Tomoe Uemura, garantindo aprendizado prático e contato direto com a natureza.

Para participar, as inscrições devem ser feitas por meio do número (11) 4749-3943. O evento é gratuito e todas as orientações, ferramentas e mudas são fornecidas pelo município.

Criado em março do ano passado, o “Árvore FamiliAr” já contabiliza nove encontros realizados e mais de 500 mudas plantadas, incluindo espécies nativas da Mata Atlântica, como ipês, grumixamas, araçás, pitangueiras, aceroleiras e ameixeiras. A última edição ocorreu no Parque Municipal Max Feffer, reunindo dezenas de famílias em uma experiência de integração ambiental e comunitária.

Para o secretário de Meio Ambiente, André Chiang, o projeto tem sido bem recebido pela população desde a sua criação. “A adesão ao ‘Árvore FamiliAr’ demonstra que a população reconhece a importância das ações ambientais e tem participado ativamente das iniciativas voltadas à ampliação das áreas verdes, à educação ambiental e ao cuidado com a cidade”, afirmou o titular da pasta.

