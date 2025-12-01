Meio Ambiente promove plantio de 30 mudas de ipês pelo 'Árvore FamiliAR'

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou no último sábado (29/12) mais uma edição do projeto “Árvore FamiliAR”, no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador. Nesta edição, 30 famílias participaram do plantio do mesmo número de mudas de ipês-amarelos, fortalecendo a arborização do espaço e incentivando a educação ambiental.

Durante a programação, os participantes receberam acompanhamento dos técnicos do Viveiro Municipal Tomoe Uemura, que orientaram sobre o preparo adequado do solo, o modo correto de cultivo e os cuidados necessários após o plantio. O encontro proporcionou um momento de integração entre adultos e crianças, unindo aprendizado e contato direto com a natureza. Além dos ipês-amarelos, o projeto também promove o plantio de espécies como grumixamas e araçás.

Criado em março, o “Árvore FamiliAR” já soma 452 mudas nativas da Mata Atlântica plantadas ao longo de suas oito edições, reforçando o compromisso do município com a recuperação ambiental e o engajamento comunitário.

A última edição do ano está marcada para o dia 13 de dezembro (sábado). Os interessados podem se inscrever diretamente no Viveiro Municipal, localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, no Jardim Imperador. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4749-3943.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, a ação reforça o compromisso da cidade com práticas sustentáveis e com a educação ambiental das novas gerações. “Essas iniciativas mostram que cada família pode contribuir para um futuro mais verde. Ao participar do plantio, as crianças e os adultos compreendem, na prática, a importância de cuidar do solo, das árvores e de todo o ecossistema. É um gesto simples, mas que cria impacto real e fortalece o vínculo entre a comunidade e o meio ambiente”, afirmou.