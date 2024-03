Melhorias na sinalização alcançam 52 bairros de Suzano em um mês

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana promoveu melhorias na sinalização em 52 bairros de Suzano ao longo de fevereiro. Os serviços foram executados em 119 ruas e incluíram a troca de 148 placas de trânsito e três toponímicas, que identificam os nomes de praças e ruas, além de reforço na pintura em 39 faixas de pedestre e em nove pontos de acessibilidade. Também foram realizados reparos em 19 lombadas e garantida a revitalização de sete abrigos. Com relação à operação “Tapa-Buraco”, 21 ruas de 15 bairros foram contempladas no período.

A maior demanda de sinalizações horizontais, que englobam os serviços de demarcação viária e pintura do solo, foi identificada com mais frequência no Jardim Imperador (5), no Jardim Santa Helena (4), na Vila Amorim (3) e no Parque Residencial Casa Branca (3). Por sua vez, a sinalização vertical, que compreende implantação e manutenção de placas de trânsito, foi registrada em maior número no centro (7) e nos bairros Jardim Santa Helena (3), Vila Amorim (3), Jardim Casa Branca (2) e Cidade Miguel Badra (2).

Já o “Tapa-Buraco” garantiu, na primeira quinzena do mês, melhorias no cruzamento das vias Konoe Endo e Nove de Julho, no Jardim Santa Helena, assim como nas ruas José Guilherme Pagnani (Vila Figueira), Jorge Bei Maluf (Vila Theodoro), Katsumi Yoshida (Vila São Jorge) e Dr. Kiyoshi Takabatake (Vila São Jorge), além da estrada Fazenda Viaduto (Fazenda Aya) e da avenida Governador Mário Covas (Vila Amorim). O serviço também chegou às ruas Rosalina Motta Melo (Boa Vista Paulista), José Rodrigues Junior (Jardim Alterópolis), Paulo Sampaio (Jardim Varan), Eliziel Alves Costa (Centro) Benjamin Constant (Centro) e General Francisco Glicério (Centro).

A mesma atividade seguiu na segunda quinzena de fevereiro, passando a contemplar também a estrada dos Fernandes, no Parque Santa Rosa; e as ruas Roque Eroles (Caxangá), Iraci Umbelina de Jesus (Caxangá), Zilda Costa Marques (Jardim Casa Branca), e Guilherme Garijo (Jardim Santa Inês). Por fim, nos últimos dias, ainda houve intervenções na avenida Francisco Marengo (Boa Vista Paulista), rua Paulo Ernani Braga (Boa Vista Paulista) e avenida Vereador Batista Fitipaldi (Vila Maluf).

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, ressaltou a atuação da pasta ao longo do mês de fevereiro. “Conseguimos alcançar um número muito expressivo de ruas e bairros com os serviços de sinalização e com a operação ‘Tapa-Buraco’. Registramos também um número importante de trocas nas placas de trânsito, garantindo ainda maior segurança para motoristas. Temos efetuado serviços em todas as localidades do município, proporcionando melhores condições de deslocamento para motoristas e pedestres”, pontuou Galo.