Mercadão de Suzano é opção de lazer no fim de semana de Carnaval

A Associação de Comerciantes do Mercado Municipal de Suzano manterá as 16 lojas em funcionamento neste fim de semana de Carnaval. Na sexta-feira (13/02), o atendimento ocorre até as 21 horas; no sábado (14/02), das 8 às 16 horas, com a praça de alimentação aberta até as 21 horas; e no domingo, das 9 às 16 horas. Localizado na rua Nove de Julho, nº 1.255, ao lado do Largo da Feira, na região central, o Mercadão oferece diversas opções gastronômicas para toda a família.

Durante o feriado, o público poderá aproveitar uma ampla variedade de pratos e produtos que refletem a diversidade do espaço. Entre os destaques estão o churrasco do O Caudilho Parrilla, as massas artesanais da Casa Unto, os sabores do Mexicali, os pastéis do Divino Pastéis, o Quintal do Shawarma, o restaurante Seafood, especializado em culinária japonesa, além das opções do Cantinho Português e do Axé Bahia, com pratos típicos da culinária nordestina.

Para quem busca doces e lembranças gastronômicas, a Guloseimas Tilly integra o mix de lojas. O Mercadão reúne ainda empórios e estabelecimentos especializados, como o Emporium do Oriente, com produtos orientais; o Empório Nordestino Santo Antônio; o ChaVita; a Casa das Flores; e o Empório Di Rialto, que oferece curadoria de produtos exclusivos, como queijos nacionais e importados, frios fatiados na hora, azeites, cachaças premium, licores, destilados importados, antepastos e outros itens selecionados.

O presidente da Associação de Comerciantes do Mercado Municipal de Suzano, Roberto Tavares, informa que o espaço não terá expediente apenas na segunda e na terça-feira de Carnaval (16 e 17/02). “O Carnaval é uma data que também representa a oportunidade de estar em família e aproveitar momentos de lazer. No Mercadão, oferecemos opções para todos os gostos, não apenas durante o feriado, mas ao longo de toda a semana”, destacou.