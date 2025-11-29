Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 29/11/2025
Suzano

Miguel Badra receberá Espaço Esportivo Comunitário

Documento que marca o início das obras do complexo foi assinado neste sábado (29)

29 novembro 2025 - 12h59Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Miguel Badra receberá Espaço Esportivo ComunitárioMiguel Badra receberá Espaço Esportivo Comunitário - (Foto: Yasmin Torres / DS)

A Prefeitura de Suzano oficializou, neste sábado (29), o início das obras do novo Espaço Esportivo Comunitário que será construído na Cidade Miguel Badra. O investimento total é de R$ 2.251.722,92, sendo R$ 1.462.500 provenientes do programa “Novo PAC”, do Ministério do Esporte, e R$ 789.222,92 de contrapartida municipal. As obras ficarão sob responsabilidade da empresa San Gabriel Arquitetura e Construção e tem promessa de entrega para 30 de março de 2026, embora a previsão contratual seja para 31 de agosto.

O complexo ocupará cerca de 6 mil metros quadrados e incluirá campo Society, quadra de basquete e uma ampla área de lazer e convivência. “A princípio a prefeitura vai cuidar de toda a área. Temos alguns convênios pontuais com o basquete, com as ginásticas e com as academias ao ar livre, e esses convênios vão assumir parte da administração da praça posteriormente”, explicou o prefeito Pedro Ishi.

Durante a assinatura do documento que autoriza o início das obras, o prefeito também destacou que novos projetos estão sendo estudados para a região. “Estamos avaliando a possibilidade de trazer uma piscina para a zona norte, verificando o melhor local e a viabilidade de trânsito e mobilidade. Com a proposta da cidade de 15 minutos, queremos descentralizar e garantir acesso a qualquer tipo de atividade dentro do município”, afirmou.

A área infantil do Espaço Esportivo Comunitário terá estrutura completa, com gangorra, casinha com escada e escorregador, parede de escalada e balanço, instalada sobre piso de borracha antiderrapante e amortecedor de impacto. 
Paralelamente, o espaço de lazer e convivência será pavimentado e equipado com mesas, cadeiras, bancos e lixeiras, além de uma área verde com gramado de uso geral.

Ainda, para facilitar a circulação no ambiente, o projeto prevê a construção de escadas que interligam os diferentes níveis do centro esportivo. O piso intertravado será aplicado tanto nas áreas de passeio destinadas aos pedestres quanto nas vias internas usadas para movimentação de veículos.

