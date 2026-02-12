Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 12/02/2026
Moção de aplauso ao secretário de Saúde é aprovada por unanimidade na Câmara de Suzano

Vereadores falaram sobre a trajetória do secretário na cidade e sua postura à frente de uma das áreas mais desafiadoras da administração pública

12 fevereiro 2026 - 15h40Por Da reportagem local
- (Foto: Divulgação)

A Câmara de Suzano aprovou por unanimidade, na sessão ordinária desta quarta-feira (11), uma moção de aplauso ao secretário de Saúde, Diego Alves Ferreira, de autoria de todos os vereadores. Durante a discussão, parlamentares destacaram não apenas a atuação técnica do chefe da pasta, mas também seu lado humano, definindo-o como profissional exemplar, dedicado e acessível no atendimento às demandas da população e do Legislativo.

Ao defender a homenagem, os vereadores falaram sobre a trajetória do secretário na cidade e sua postura à frente de uma das áreas mais desafiadoras da administração pública, enfatizando dedicação, comprometimento e “coração grande” no exercício da medicina e da gestão. Os parlamentares reforçaram a unanimidade do reconhecimento, lembrando que o secretário mantém diálogo constante, dá retorno às solicitações e busca soluções mesmo diante das dificuldades típicas da área da saúde.

GCM

Também foi aprovada a moção do vereador Adilson de Lima Franco (União), o Adilson Horse, que reconhece o GCM 1ª Classe Eduardo de Souza Prado pela participação e alto desempenho em capacitação de socorro tático, realizado no Batalhão de Choque da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ).

Sabesp

O vereador Josias Ferreira Silva (PCdoB), o Josias Mineiro, cobrou providências da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) diante de reclamações recorrentes de moradores sobre esgoto a céu aberto, bueiros entupidos e falhas no atendimento, inclusive com dificuldades para negociação de débitos. O parlamentar solicitou a convocação da empresa para prestar esclarecimento na Câmara.

Lixo

Também durante a sessão, o vereador Dirceu Carlos da Silva (Republicanos), o filho do Carlão da Limpeza, foi à Tribuna Livre falar sobre avanços na limpeza urbana, citando a mudança de empresa prestadora de serviço e a retomada gradual da coleta. Ele relatou a mobilização em defesa dos trabalhadores do setor e afirmou que seguirá acompanhando a regularização de pendências, como salários atrasados, reforçando o compromisso de fiscalização.

