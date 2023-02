Morre o pai do prefeito Rodrigo Ashiuchi

Morreu neste sábado o pai do prefeito de Suzano, Katuya Ashiuchi. O confirmação veio pelas redes sociais do prefeito. Informações sobre a causa da morte não foram divulgadas.

Na publicação o prefeito diz que "perdi um pedaço de mim", simbolizando a forte ligação que tinha com o pai. "Perdi o meu melhor amigo, o meu herói, o meu pai".

Ashiuchi lembrou, em sua homenagem, que o pai sempre foi um incentivador da sua carreira política e sempre o "apoiou nas derrotas e comemorou nas vitórias".

"Meu pai foi um grande homem, íntegro e batalhador. Foi e sempre será a minha inspiração! Ele foi a primeira pessoa que acreditou em minha carreira política e no meu sucesso pessoal", concluiu.

O prefeito termina agradecendo pelos ensinamentos de vida que o pai deu para ele: "Pois tudo o que o que tenho e tudo o que sou devo ao senhor. E para sempre te amarei!"

"Descanse em paz, pai! Sentiremos muitas saudades e, em todos os dias da minha vida, honrarei a sua jornada na Terra, te dando orgulho! Te amo para todo o sempre!".

Depoimentos

O ex-prefeito de Suzano e ex-deputado Estevam Galvão também fez homenagem ao pai de Rodrigo Ashiuchi.

Ele diz que recebeu "com profunda tristeza a notícia de falecimento do Sr Katuya". Estevam diz que Katuya sempre honrou com suas raízes e foi um homem de muito trabalho.

"Um homem que sempre honrou suas raizes, com muito trabalho, honestidade e perseverança, ensinando aos seus filhos os verdadeiros valores de um cidadão de bem", disse.

O colunista social do DS, Gil Fuentes, também publicou mensagem de apoio e sentimento a família do prefeito.

"Morreu hoje (25/02) pela manhã… o querido Katuya Ashiuchi, pai do prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi", disse.