Muros da escola Raul Brasil ganham grafite em homenagem às vítimas

Os muros da Escola Estadual Raul Brasil ganharam nesta segunda-feira (25) um mural para homenagear as vítimas do atentado que resultou na morte de 10 pessoas. O projeto que levará mais de 4 horas para ser finalizado é assinado pelo artista Francisco Oliveira. Localizado ao lado do portão de entrada da escola, o desenho retrata o rosto de cinco alunos e dois funcionários mortos durante o atentado.

O muralista Francisco Oliveira, de 24 anos, explica que o objetivo do projeto é homenagear as vítimas. “Sou do Guarujá e trabalho em conjunto com outros grafiteiros. Fiquei muito chocado com o ocorrido e senti a necessidade de homenagear as vítimas deste atentado brutal. Procurei a direção da escola e pouco tempo depois recebi a autorização para fazer o mural”, explica.

Após o pedido formal, Francisco recebeu o aval da direção e iniciou o processo de criação da arte para o mural. Fotos das vítimas foram usadas de base para a criação do desenho, que consiste em uma imagem em preto e branco das vítimas lado a lado. O artista explica que um trabalho como este demora mais de 4 horas para ser finalizado.

Os desenhos já estão atraindo a atenção das pessoas que passam em frente à escola. Curiosos param para observar e fotografar o retrato fiel das vítimas estampado no muro. A aluna Catarina Oliveira, de 11 anos, estuda no Colégio Nossa Senhora do Sagrado Coração, em São Paulo e ficou encantada com a homenagem. “Eles estão sendo representados de uma maneira muito carinhosa e acredito que essa é uma forma bonita de manter a memória deles”, conta.

O grafiteiro conta que se sente muito honrado em fazer este trabalho. “Queremos eternizar o rosto destes alunos e professores. O trabalho leva cerca de 4 horas para ficar pronto, portanto será finalizado ainda hoje. Enquanto eu desenho reflito sobre estas vidas perdidas, não tem como não se colocar no lugar dos familiares. A diretoria ficou muito contente com a homenagem”, finaliza.