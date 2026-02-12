NAS realiza programação especial de aniversário com ações de cuidado aos colaboradores

O Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS) da Prefeitura de Suzano promoveu, nesta quinta-feira (12/02), uma programação especial em comemoração aos sete anos de atuação, completados na última quarta-feira (11/02). As atividades foram realizadas no subsolo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa e reuniram cerca de cem colaboradores da administração municipal, em ações voltadas à promoção da saúde e ao bem-estar no ambiente de trabalho.

A agenda teve início às 8h30 com prática de Lian Gong, exercício corporal terapêutico que trabalha alongamento, respiração e equilíbrio físico, seguido de um café de integração entre os participantes. A proposta foi proporcionar um momento coletivo de pausa e cuidado dentro da rotina administrativa. Ao longo da manhã, servidores de diferentes secretarias participaram das atividades, fortalecendo a integração entre as equipes.

Das 9h30 às 16 horas, foi realizado um plantão de auriculoterapia, técnica integrativa que utiliza estímulos em pontos específicos da orelha para auxiliar no controle do estresse, ansiedade e dores musculares. O atendimento ocorreu por livre demanda, permitindo que os colaboradores fossem acolhidos ao longo do expediente. A ação buscou ampliar o acesso às práticas de cuidado já ofertadas pelo núcleo durante o ano.

Implantado em 2019 e vinculado à Secretaria Municipal de Administração, o NAS desenvolve ações permanentes de acolhimento, prevenção em saúde mental e acompanhamento emocional dos servidores. Desde sua criação, o núcleo contabiliza 24.306 atendimentos realizados, beneficiando 1.083 colaboradores por meio de atendimentos individuais, projetos coletivos e iniciativas temáticas.

Para a diretora do NAS, Renata Pires, a adesão às atividades demonstra o interesse pelas ações de cuidado. “A proposta de hoje foi oferecer um momento de pausa dentro da rotina de trabalho, com práticas simples, mas que fazem diferença no dia a dia. Ver a participação das equipes mostra que existe uma demanda real por esses espaços e que o NAS cumpre esse papel”, afirmou.

Já a secretária municipal de Administração, Cíntia Lira, destacou que a iniciativa reforça a política permanente de atenção ao funcionalismo. “A comemoração dos sete anos não é apenas simbólica. Ela traduz um trabalho estruturado que acontece ao longo de todo o ano. Investir em iniciativas como as realizadas hoje significa fortalecer as equipes e, consequentemente, aprimorar a prestação dos serviços públicos”, declarou.

O NAS funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, no subsolo do Paço Municipal, localizado na rua Baruel, 501, no centro.