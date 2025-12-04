'Natal Seguro' começa em Suzano com 102 agentes e 31 viaturas

A “Operação Natal Seguro” começou oficialmente em Suzano nesta quinta-feira (4). O trabalho se estende até o dia 31 de dezembro e mobilizará 102 agentes, sendo 70 policiais militares (PMs) e 32 guardas civis municipais (GCMs), e 31 viaturas, 16 da Polícia e 15 da GCM.

“É um mês onde a população acessa muito a região comercial da cidade. Tanto a (Francisco) Glicério quanto a Benjamin (Constant) e demais ruas centrais são consideradas as mais pujantes comercialmente para a região. Esse trabalho que é feito de forma conjunta visa estabelecer uma segurança para a população e comerciantes e trazer um clima de tranquilidade para as regiões comerciais. Não apenas na região central, temos o (Miguel) Badra, o Dona Benta, a região de Palmeiras. Essa operação visa integrar as ações da Polícia Civil, Militar e GCM”, disse o prefeito Pedro Ishi durante a cerimônia de início da operação, que aconteceu na Praça João Pessoa.

De acordo com o delegado assistente do 1º Distrito Policial (DP) de Suzano, Gabriel Sandroni Budemberg, os crimes mais recorrentes no período de festas são os patrimoniais, como furtos e roubos.

“Os furtos às pessoas que estão fazendo compras tendem a aumentar. A operação conjunta é muito importante para tentar coibir as ações dos criminosos. Outra questão é que os trabalhadores recebem 13º e isso aumenta os crimes próximos a bancos e estelionato. A Polícia Civil, nessa parte de investigação de crimes de estelionato, vai atuar bastante”, disse.

O capitão da PM Gilson Hiroyuki Kameoka, representando o 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM) orientou as pessoas que vão ao centro para ficarem atentas a seus pertences. “Precisam tomar muito cuidado com celulares e bolsas. Se tiver algum crime, acione a PM pelo 190 que vamos combater e dar segurança à população suzanense”.

Smart Suzano

O prefeito Pedro Ishi aproveitou a cerimônia para anunciar que mais duas pessoas foram presas nesta quinta-feira (4), por meio do Smart Suzano, tecnologia integrada às câmeras de segurança da cidade.

“Tivemos mais duas prisões. Foram aqui na região central. Uma delas estava relacionado a questão comercial. É a tecnologia à serviço da segurança. É impossível nossos agentes estarem olhando a tudo que acontece na cidade. O avanço da tecnologia nos permite que as câmeras ajudam o patrulhamento dos policiais. Foi na região central, um local muito movimentado. Não posso dar muitos detalhes, mas tem a ver com o movimento do nosso comércio”, disse o prefeito.

Investimentos na segurança

O vereador e presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama, anunciou, também, que destinará R$ 50 mil para a GCM de Suzano no ano de 2026. O vereador Adilson Horse, que também estava presente, irá destinar R$ 200 mil para a segurança. “Falar sobre o vereador Adilson Horse, que por emenda impositiva vai destinar R$ 200 mil para a GCM no ano que vem. Eu, presidente, estou enviando também R$ 50 mil para a GCM. Queremos explorar melhor a nossa GCM e melhorar os equipamentos”, contou o parlamentar.

O início da Operação Natal Seguro contou com a presença do prefeito Pedro Ishi; dos secretários de Segurança, Francisco Balbino, de Governo, Alex Santos, e de Comunicação, Paulo Pavione; dos vereadores Artur Takayama e Adilson Horse; do delegado assistente do 1º DP de Suzano, Gabriel Sandroni Budemberg; e do capitão da PM, Gilson Kameoka.