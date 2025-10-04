Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 04 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 04/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Nova edição presencial do 'Baby, me leva!' ocorre neste sábado

Iniciativa será realizada no Suzano Shopping a partir das 10 horas; ação, que incentiva a adoção responsável, já garantiu 2.169 lares desde 2021

04 outubro 2025 - 10h30Por de Suzano
Nova edição presencial do 'Baby, me leva!' ocorre neste sábadoNova edição presencial do 'Baby, me leva!' ocorre neste sábado - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano realizará neste sábado (04/10), Dia Mundial dos Animais, mais uma edição presencial de adoção responsável “Baby, me Leva!”. Desta vez, a iniciativa ocorrerá no Suzano Shopping (rua Sete de Setembro, 55 - Parque Suzano) das 10 às 17 horas. Entre cães e gatos, estarão disponíveis para adoção cerca de 30 animais.

Para levar um novo amigo para casa, é preciso ter mais de 18 anos, apresentar documento de identidade com foto e comprovante de residência. Além disso, o interessado deve responder a um questionário de compromisso elaborado por Organizações Não Governamentais (ONGs) e cuidadores independentes. Outra opção é realizar o processo on-line, por meio do link www.suzano.sp.gov.br/baby-me-leva é possível agendar uma visita e conhecer o pet disponível para adoção.

“O ‘Baby, me Leva!’ é uma oportunidade especial de unir famílias a cães e gatos que aguardam por um lar. Neste Dia Mundial dos Animais, o convite ganha ainda mais significado: queremos sensibilizar a população sobre a importância da adoção responsável e oferecer aos pets a chance de viverem com carinho e proteção em um novo lar”, disse o chefe da pasta, André Chiang.

O “Baby, me Leva!” foi criado em 2021 e transformou a vida de 2.169 animais que encontraram um novo lar. Somente neste ano, foram 417 adoções de cães e gatos em eventos presenciais realizados ao longo do ano.

Para obter mais informações, os interessados podem entrar em contato por meio do telefone (11) 4745-2055. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Cultura realiza mais uma edição do 'Samba no Parque' no Parque Max Feffer
Cidades

Cultura realiza mais uma edição do 'Samba no Parque' no Parque Max Feffer

Estado assina termo das alças de acesso do Rodoanel em Suzano
Cidades

Estado assina termo das alças de acesso do Rodoanel em Suzano

Suzano apresenta 1&ordm; ônibus a biometano da Região Metropolitana
Cidades

Suzano apresenta 1º ônibus a biometano da Região Metropolitana

Artur Takayama vistoria pontos de câmeras de reconhecimento facial instaladas em Suzano
Cidades

Artur Takayama vistoria pontos de câmeras de reconhecimento facial instaladas em Suzano

UBS do Parque Maria Helena passa por revitalização e ganha nova estrutura para atendimento
Cidades

UBS do Parque Maria Helena passa por revitalização e ganha nova estrutura para atendimento

Alunos e professores da USP vêm a Suzano para iniciar atualização do Plano de Turismo
Cidades

Alunos e professores da USP vêm a Suzano para iniciar atualização do Plano de Turismo