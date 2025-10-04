Nova edição presencial do 'Baby, me leva!' ocorre neste sábado

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano realizará neste sábado (04/10), Dia Mundial dos Animais, mais uma edição presencial de adoção responsável “Baby, me Leva!”. Desta vez, a iniciativa ocorrerá no Suzano Shopping (rua Sete de Setembro, 55 - Parque Suzano) das 10 às 17 horas. Entre cães e gatos, estarão disponíveis para adoção cerca de 30 animais.

Para levar um novo amigo para casa, é preciso ter mais de 18 anos, apresentar documento de identidade com foto e comprovante de residência. Além disso, o interessado deve responder a um questionário de compromisso elaborado por Organizações Não Governamentais (ONGs) e cuidadores independentes. Outra opção é realizar o processo on-line, por meio do link www.suzano.sp.gov.br/baby-me-leva é possível agendar uma visita e conhecer o pet disponível para adoção.

“O ‘Baby, me Leva!’ é uma oportunidade especial de unir famílias a cães e gatos que aguardam por um lar. Neste Dia Mundial dos Animais, o convite ganha ainda mais significado: queremos sensibilizar a população sobre a importância da adoção responsável e oferecer aos pets a chance de viverem com carinho e proteção em um novo lar”, disse o chefe da pasta, André Chiang.

O “Baby, me Leva!” foi criado em 2021 e transformou a vida de 2.169 animais que encontraram um novo lar. Somente neste ano, foram 417 adoções de cães e gatos em eventos presenciais realizados ao longo do ano.

Para obter mais informações, os interessados podem entrar em contato por meio do telefone (11) 4745-2055. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.