Jornal Diário de Suzano - 11/02/2026
Cidades

Nova empresa retira 650 toneladas de lixo no primeiro dia de operação em Suzano

Número representa mais do que o dobro da quantidade média diária que era recolhida pela concessionária responsável pelo serviço na cidade até então

11 fevereiro 2026 - 20h30Por De Suzano
- (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

Em menos de 24 horas de atuação, a empresa Troupe Brasil Ltda., contratada de forma emergencial pela Prefeitura de Suzano, recolheu aproximadamente 650 toneladas de lixo em várias partes da cidade. O número representa mais do que o dobro da quantidade média diária que era coletada pela concessionária responsável pelo serviço até então, que era de 300 toneladas. Ao todo, até as 18 horas desta quarta-feira (11/02), foram realizadas 54 viagens com os caminhões da nova coletora.

A ação foi coordenada pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, com o objetivo de normalizar o serviço e reduzir o acúmulo de resíduos em diferentes bairros da cidade. Além da coleta domiciliar, também foi executada a limpeza das feiras livres dos bairros Vila Amorim e do Residencial Nova América, ampliando o alcance das atividades já no primeiro dia de trabalho. O planejamento priorizou pontos onde havia maior concentração de lixo acumulado. As equipes atuaram de forma ininterrupta desde a noite de terça-feira, garantindo agilidade no recolhimento e no transporte dos resíduos.

Vale destacar que, devido à grande quantidade de resíduos acumulados, caso não seja possível concluir integralmente determinado bairro no mesmo dia, a ação de coleta terá continuidade no dia seguinte, garantindo que todas as vias sejam atendidas.

Todas as ações estão sendo viabilizadas pelo contrato emergencial (nº 014/2026) que foi assinado com a nova empresa em função da paralisação daquela que prestava o serviço e pela decretação de estado de calamidade ambiental e sanitária no município, por não execução do Termo de Concessão nº 177/2022.

O acordo firmado entre a Prefeitura de Suzano e a Troupe Brasil Ltda. prevê, além da execução dos serviços de coleta, transporte e disposição final de resíduos domiciliares, a varrição manual de vias e logradouros públicos e a varrição de praças, calçadões e feiras livres. Também será disponibilizada equipe padrão para limpeza de bueiros, conservação de áreas verdes e amparo ao município em caso de enchentes, com limpeza de vias públicas.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, afirmou que a administração municipal está acompanhando de perto a retomada das atividades relacionadas à coleta na cidade. “Estamos em contato permanente com a nova empresa e verificando o trabalho nos bairros, que já está sendo feito de forma efetiva. As equipes estão trabalhando diuturnamente para regularizar a situação na cidade o quanto antes”, declarou.

Por sua vez, o prefeito de Suzano, Pedro Ishi, frisou que a normalização dos serviços de coleta é a prioridade da cidade neste momento. “Empenhamos todos os nossos esforços para garantir a contratação emergencial e permitir que os equipamentos e os funcionários da nova empresa fossem para as ruas o mais rapidamente possível. O cronograma definido para o primeiro e os dias seguintes já buscaram contemplar boa parte da cidade, mas seguiremos adiante para que toda a coleta possa ser restabelecida”, reforçou o chefe do Executivo.

