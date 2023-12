Novos conselheiros tutelares são diplomados durante evento no Cineteatro

Os dez membros eleitos para a nova composição dos conselhos tutelares de Suzano, para a gestão 2024-2028, foram diplomados nesta segunda-feira (11/10), no Cineteatro Wilma Bentivegna. A cerimônia contou com as presenças do prefeito Rodrigo Ashiuchi, dos secretários Pedro Ishi (Saúde), Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social), Leandro Bassini (Educação) e Alex Santos (Governo); de Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana; e dos vereadores Artur Takayama; Leandro Alves de Faria, o Leandrinho; Lazario Nazare Pedro, o Lázaro de Jesus; Antonio Rafael Morgado, o Professor Toninho Morgado; e André Marcos de Abreu, o Pacola.

Foram chamados ao palco para receber seus diplomas os futuros integrantes dos dois conselhos da cidade, que iniciarão seus trabalhos em 10 de janeiro do ano que vem. O primeiro, localizado na rua Barão do Rio Branco, 249, da Vila Costa, na região central, será formado por Jaqueline Esteves Francisco, a “Jaqueline Esteves”; Sonia Aparecida da Silva Pimenta, a “Sonia Pimenta”; Arlete Batista de Melo Pacheco, a “Arlete Pacheco”; Vanessa de Oliveira Angelo, a “Vanessa Angelo”; e Francisca Aparecida Xavier, a “Chica Xavier”. Já a segunda unidade, instalada na rua Coronel Hildeberto Vieira de Melo, 60, na Cidade Boa Vista, região norte, será formado por Luciene Santos Ribeiro da Silva, a “Luciene Santos”; Aparecida Dias de Oliveira, a “Cida Dias”; Luiz Guilherme Belan da Silva, o “Gui, Filho do Pedrinho do Mercado”; Eli Tavares de Lima, a “Professora Eli”, e Maria Cecilia de Abreu, a “Cecilia Abreu”.

O evento foi conduzido pelo presidente da Comissão Eleitoral do Conselho Tutelar (CECT), Carlos Alberto Santiago de Araújo, que apresentou as informações referentes às atividades que garantiram a organização do pleito, realizado em 1º de outubro, e a etapa subsequente, relacionada à capacitação dos eleitos, ocorrida entre 21 e 28 de novembro, que encerrou o cronograma previsto para a definição dos conselheiros tutelares. “O processo durou 261 dias, desde a publicação do edital, em 25 de março, e contou com o período o de inscrições, entre 3 de abril e 5 de maio, a prova de conhecimentos em 11 de julho e a campanha dos 17 candidatos aptos a participar, que foi desenvolvida entre 31 de agosto e 29 de setembro, para finalmente chegar ao dia da eleição, que envolveu 226 trabalhadores diretos e 300 indiretos, com adesão de 10 mil munícipes, a maior do Alto Tietê”, explicou Santiago.

Foram convidados a falar a conselheira eleita Sonia Pimenta, representando o Conselho Tutelar 1, e o conselheiro eleito Gui, Filho do Pedrinho do Mercado, do Conselho Tutelar 2. Eles destacaram a importância de contar com o apoio de todos os envolvidos para implementar o trabalho que será necessário. “A união faz a diferença na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Agradecemos a oportunidade de poder servir ao nosso município e estaremos à disposição para o que for preciso. Para defender as crianças e os adolescentes é que o colegiado foi eleito e será por eles que vamos lutar”, disse Sonia, que foi complementada por Gui: “Pretendemos fazer um grande trabalho. É um privilégio sentir o prazer de ajudar o próximo”.

Representando a Câmara de Suzano, falou o vereador Artur Takayama. Ele reforçou que o Legislativo municipal estará ao lado dos conselheiros tutelares para as medidas que forem recomendadas em cada caso. “Deixamos a Câmara à disposição dos membros eleitos, de portas abertas para qualquer tipo de demanda. Sabemos da dificuldade que todos os candidatos tiveram que enfrentar para estarem aqui e, por isso, parabenizo todos os empossados”, frisou Takayama.

O secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social afirmou que a nova composição dará sequência a um grande trabalho que foi construído pelos conselheiros que estiveram no cargo nas últimas gestões. “Suzano tem avançado muito no que se refere à proteção das crianças e dos adolescentes. Queria cumprimentar os eleitos e enaltecer todos os ex-conselheiros, que deixaram um legado importante para as próximas gestões. O processo deste ano contou com uma mobilização importante de todo o secretariado da prefeitura e do presidente da Comissão Eleitoral, Carlos Alberto Santiago de Araújo, a quem parabenizo pela atuação”, sublinhou Geraldo Garippo.

Por sua vez, o prefeito destacou o apoio que vem sendo dado pela administração municipal ao trabalho dos conselhos tutelares, elogiou a mobilização da população no dia da eleição e desejou sorte aos novos conselheiros. “Na nossa gestão, conseguimos contribuir com o fortalecimento desse trabalho em nossa cidade. O avanço só foi possível pela participação dos munícipes, que garantiram 10 mil votos no dia da eleição. Vamos estar ao lado dos membros eleitos, para que eles tenham as condições necessárias para uma ótima gestão. Os novos membros cuidarão daquilo que é mais precioso para nossas famílias, que são as crianças e os adolescentes”, ressaltou Rodrigo Ashiuchi.

Também participaram da cerimônia de posse a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdicas), Jaqueline Ferreira; a diretora de Proteção Especial da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Regiane Borges; a coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Adriana Lopes; o diretor do Departamento de Fiscalização de Posturas, Edson Tavares; e a presidente da Comissão da Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano, Maria Margarida Mesquita, que também é vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM).